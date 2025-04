Ruch to zdrowie!

Nawet najprostsze ćwiczenia fizyczne pozytywnie wpływają na chorych na stwardnienie rozsiane. Można samemu zorganizować sobie mało forsowny trening w postaci joggingu czy gimnastyki lub skorzystać z oferowanych innych form umiarkowanej aktywności jak joga albo...

Ćwiczenia w wodzie

Jedna z najlepszych i ulubionych dyscyplin sportowych chorych na stwardnienie rozsiane. Odbywają się w formie zorganizowanej, na przykład ostatnio bardzo popularnego aqua-aerobiku. Ćwiczenia w wodzie nie są forsowne – opór wody jest większy niż powietrza. Dzięki temu ruchy są powolniejsze, woda „przejmuje” siłę, jaką ćwiczący wkłada w wykonanie danego ruchu, a przez to odciąża bolące mięśnie, nie przeciąża stawów, niweluje skutki skurczów i sztywności mięśniowej. W wodzie mogą pracować wszystkie partie mięśni – począwszy od mięśni kończyn (usprawnia je, co jest bardzo ważne przy poruszaniu się), poprzez mięśnie brzucha (w wodzie lekko napinają się, poprawia się więc funkcja zwieraczy) aż do mięśni kręgosłupa (woda ma zbawienny wpływ na ich bóle). Poza tym wodne otoczenie korzystnie wpływa na zaburzenia równowagi.

W dobrym nastroju

Podczas uprawiania sportu i wykonywania nawet najprostszych ćwiczeń fizycznych, organizm uwalnia endorfiny, czyli hormony szczęścia, które poprawiają nastrój i korzystnie wpływają także na inne funkcje mózgu jak koordynacja narządów zmysłów. Ponadto zmniejszają stres, uśmierzają ból i powodują czerpanie większej przyjemności ze zwykłych czynności.

Czego nie wolno robić osobom ze stwardnieniem rozsianym?

Przede wszystkim nie wolno przeciążać organizmu. Ćwiczenia siłowe i kulturystyka nie są dobrym pomysłem dla chorych na stwardnienie rozsiane. Mięśnie i tak są wystarczająco zmęczone ciągłymi zawirowaniami, jakie fundują im komórki nerwowe – nadmiernymi skurczami naprzemiennymi z osłabieniem. Zbyt rozgrzane mięśnie podnoszą temperaturę ciała, co nie jest dobrze tolerowane przez chorych na SM. Przeciwwskazane są także wszelkie formy aktywności, które skutkują urazami czy uszkodzeniami ciała. Byłby to tylko dodatkowy stres dla organizmu, który mógłby wywołać rzut choroby. Biorąc pod uwagę problemy zdrowotne chorych na stwardnienie rozsiane polegające na zaburzeniach widzenia i równowagi, należy wybierać takie dyscypliny sportowe, które nie obciążają tych właśnie zmysłów. Lekarze odradzają także uczestnictwo w różnego rodzaju zawodach sportowych. Niesie to ze sobą ryzyko przesady w treningu fizycznych. Ponadto nie można próbować porównywać swoich wyników sportowych z osobami o sprawnym układzie nerwowo-mięśniowym.

