Stwardnienie rozsiane było znane ludzkości na długo przed zdefiniowaniem go przez lekarzy. Objawy choroby były uwieczniane na obrazach i opisywane były przez wielu historyków. Świadczą o tym charakterystyczne cechy choroby: okresy poprawy i nawroty dolegliwości, charakterystyczna zmiana wyglądu ciała. Stwardnienie rozsiane atakuje najczęściej osoby młode między 20. a 40. rokiem życia. Częściej chorują kobiety niż mężczyźni.

Co powinnaś wiedzieć o stwardnieniu rozsianym?

Reklama

Co to jest stwardnienie rozsiane?

Stwardnienie rozsiane, określane jest także jako SM (od łacińskiej nazwy „sclerosis multiplex”) oraz MS (z ang. multiple sclerosis). W chorobie tej dochodzi do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego). Do uszkodzenia neuronów w stwardnieniu rozsianym dochodzi w wyniku zniszczenia specjalnych osłonek nerwowych zbudowanych z mieliny.

Stwardnienie rozsiane – podstawowe informacje

W poszukiwaniu przyczyn stwardnienia rozsianego

Stwardnienie rozsiane dotyka głównie ludzi młodych, na ogół zdrowych, w dobrej kondycji fizycznej. Atakuje nagle, nie dając sygnałów ostrzegawczych. Nauka ciągle nie jest w stanie znaleźć przyczyn choroby, ani sposobu, jak się przed nią ustrzec. Powstało wiele teorii próbujących wyjaśnić istotę choroby. Bierze się pod uwagę rolę czynników genetycznych, dietetycznych (niedobory witamin z grupy B i D3) oraz immunologicznych (zakażenia bakteryjne i wirusowe).

Przyczyny stwardnienia rozsianego

Rzut – pierwszy objaw stwardnienia rozsianego

Stwardnienie rozsiane to choroba przewlekła, którą cechuje zmienny przebieg z rzutami i naprzemiennymi okresami poprawy stanu zdrowia. Rzut to pojęcie określające zespół objawów pojawiających się nagle u chorych ze stwardnieniem rozsianym. Rzut trwa określony okres czasu, poprzedzają go okresy remisji i ustępowania dolegliwości. Rzut może być pojedynczym objawem albo grupą objawów neurologicznych. Nie musi on dotyczyć jednego fragmentu ciała, ale zawsze wszystkie objawy muszą pojawić się w tym samym czasie. Co zrobić, kiedy pojawi się rzut stwardnienia rozsianego?

Jak przebiega rzut stwardnienia rozsianego?

Jak zdiagnozować stwardnienie rozsiane?

Diagnoza lekarska stwardnienia rozsianego nie jest prosta. Z powodu szerokiej gamy objawów rozpoznanie przez lekarza stwardnienia rozsianego i postawienie jednoznacznej diagnozy wymaga przeprowadzenia wielu specjalistycznych badań. Objawy, które pojawiają się na początku choroby mogą świadczyć także o innych schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego. W celu zróżnicowania stwardnienia rozsianego z innymi chorobami neurologicznymi wykonuje się badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, rezonans magnetyczny lub inne badania obrazowe.

Diagnostyka stwardnienia rozsianego

Jak wygląda leczenie stwardnienia rozsianego?

Niestety stwardnienie rozsiane jest na dzień dzisiejszy chorobą nieuleczalną. Stosowane leki mają na celu zmniejszenie dolegliwości chorego, zwiększenie jakości życia pacjenta oraz spowolnienie przebiegu choroby. Do leków stosowanych w stwardnieniu rozsianym zaliczamy: sterydy, leki immunosupresyjne i immunomudulujace (interferony z grupy beta, natalizumab).

Leki stosowane w stwardnieniu rozsianym

Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym

Poza farmakoterapią, rehabilitacja jest drugim, niezbędnym ogniwem w skutecznej terapii stwardnienia rozsianego. Czynności dnia codziennego, które zdrowym osobom mogą wydawać się czymś banalnie prostym dla osoby chorującej na stwardnienie rozsiane często uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Z pomocą przychodzi rehabilitacja. Dzięki fizjoterapii i ćwiczeniom ruchowym, życie ze stwardnieniem rozsianym może stać się o wiele łatwiejsze.

Jakie mamy metody rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym?

Reklama

Życie ze stwardnieniem rozsianym

Chociaż stwardnienie rozsiane jest nieuleczalne, to od nas zależy w jakim stopniu zmieni się nasze życie i jak długo pozostaniemy samodzielni i sprawni. Chorując na stwardnienie rozsiane, można normalnie pracować i spotykać się ze znajomymi, prowadzić aktywne życie, uprawiać różne sporty (nawet jest to zalecane przez lekarzy), oczywiście w ramach własnych możliwości fizycznych. Warunkiem „normalnego” życia ze stwardnieniem rozsianym jest regularne przyjmowanie leków i stosowanie się do zaleceń lekarzy oraz dbałość o dobry stan układu immunologicznego i profilaktyka zakażeń.

Jak radzić sobie ze stwardnieniem rozsianym?