Dzięki inżynierom z Instytutu Inżynierii Produkcji i Automatyzacji Towarzystwa Fraunhofera w Stuttgarcie opracowany został nowy model protezy stawu biodrowego. Naukowcy stworzyli implant, który jest bezpieczniejszy i wygodniejszy dla pacjenta niż tradycyjne protezy wykonane ze stopów chromowo-kobaltowych. Wykorzystuje on elastyczne elementy – kompozyt polimerowy wzmacniany włóknem węglowym do wykonania gniazda stawu oraz ceramikę, z której zbudowana jest głowa kości.

Dlaczego specjaliści chcą zastąpić stosowane od dawna protezy chromowo-kobaltowe? Przede wszystkim, są one sztywne, a ich używanie często wywołuje u pacjentów uszkodzenie kości i stany zapalne oraz przedwczesne zużycie implantów spowodowane ich wycieraniem. Co więcej, jony metali stosowanych do ich budowy mogą być rakotwórcze. Nowo wprowadzone materiały są wytrzymałe, odporne na ścieranie i nie zawierają szkodliwych substancji.

Naukowcy opracowali już także narzędzie, mające służyć do dołączenia, wyrównania i, w razie potrzeby, usunięcia nowej protezy.

Źródło: www.rp.pl / ab

