Stymulacja mózgu poprawia życie chorych na Parkinsona

Zastosowanie terapii głębokiej stymulacji mózgu (DBS) we wczesnym stadium rozwoju choroby Parkinsona znacząco wpływa na polepszenie codziennego życia chorych oraz poprawia ich możliwości ruchowe – wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie medycznym „The New England Journal of Medicine”.