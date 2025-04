Statystyki wskazują, że co 5 minut badania rezonansem magnetycznym potrzebuje pacjent ze wszczepionym stymulatorem serca. Niestety właśnie ze względu na to urządzenie badanie MRI nie może być wykonane, ponieważ działanie pola magnetycznego może je uszkodzić lub zmienić jego oprogramowanie. Warto dodać, że stymulatory serca wszczepia się zazwyczaj chorym w średnim i starszym wieku, a wtedy prawdopodobieństwo konieczności wykonania badań metodą rezonansu magnetycznego jest większe ze względu na choroby towarzyszące. Ocenia się, że 50-75% pacjentów z wszczepionym urządzeniem do leczenia zaburzeń rytmu serca wymaga badania MRI, a po 65. roku życia potrzeba ta się podwaja. Czy ze względu na te ograniczenia pacjenci ze stymulatorem mają mieć gorszy dostęp do nowoczesnych metod diagnostycznych? Niekoniecznie.

Na rynku pojawił się nowy układ stymulujący serce Medtronic SureScan. Urządzenie to umożliwia chorym poddanie się badaniu MRI i zeskanowanie całego ciała, ponieważ jest odporne na działanie pola magnetycznego wytwarzanego w trakcie tego badania. Obwody nowego stymulatora zostały wyposażone w specjalne ekrany, a elektrody tak zmodyfikowane, by wykonanie MRI nie miało wpływu na pracę systemu stymulującego. Dodatkowo rozrusznik został wyposażony w specjalny program, który powinien zostać włączony przez lekarza przed badaniem i wyłączony po badaniu. Łatwy do rozpoznania znacznik radiocieniujący SureScan zaznaczony na urządzeniu oraz na elektrodach potwierdza możliwość bezpiecznego wykonania skanowania MRI.

Przeprowadzone badanie kliniczne obejmujące ponad 450 chorych na świecie wykazało, że układ stymulujący SureScan™ jest bezpieczny i skuteczny. Urządzenie coraz częściej wszczepia się pacjentom w USA i Europie Zachodniej.

W Polsce stymulator SureScan wszczepiono do tej pory kilku pacjentom, którzy oprócz arytmii mieli poważne choroby towarzyszące, wymagające powtarzania diagnostyki metodą rezonansu magnetycznego. Lekarze oceniają, że pacjentów kwalifikujących się do zastosowania takich urządzeń jest w Polsce znacznie więcej.

Rezonans magnetyczny (MRI) jest narzędziem diagnostycznym, które umożliwia dokładnie obrazowanie i określenie stanów chorobowych pacjenta. Najczęściej stosuje się to urządzenie do diagnostyki chorób nowotworowych oraz neurologicznych. Dzięki badaniu MRI można precyzyjnie określić stany chorobowe mózgu, kręgosłupa i mięśnia serca. Diagnostyka ta pomaga stworzyć obraz elementów układu mięśniowego i szkieletowego, które często są niewidoczne podczas badania rentgenowskiego.

