Suchość pochwy oraz uczucie dyskomfortu w okolicach intymnych to powszechny problem, który dotyka milionów kobiet w różnym wieku. Dla wielu z nich jest to temat tabu. W Polsce problem również jest niedostrzegany, a kobiety borykają się z nim same. Badanie przeprowadzone przez instytut GfK Polonia pokazuje, że skala zjawiska jest duża, a objawy związane z suchością pochwy istotnie wpływają na jakość życia kobiet.

Suchość pochwy – temat tabu w Polsce

Na co dzień Polki są jednak osamotnione z tym problemem. "Jedynie 15% badanych porozmawiałoby na ten temat z przyjaciółką, 10% z mężem, jedynie 5% z matką czy siostrą (4%)" – mówi Katarzyna Kuśmierska z GfK Polonia. Większość badanych (66%) twierdzi, że suchość pochwy jest trudnym tematem do rozmów, a ponad połowa (56%) uważa to za temat tabu.

Zdecydowana większość kobiet w momencie pojawienia się problemu suchości pochwy w pierwszej kolejności chciałaby porozmawiać na ten temat z ginekologiem (76%). "W Polsce o problemie suchości pochwy praktycznie się nie mówi" – komentuje Katarzyna Kuśmierska.

Dlaczego wstydzimy się rozmawiać o suchości pochwy?

Mówi się, że kobiety lubią rozmawiać. Jednak gdy tylko dyskusja schodzi na tematy bardziej intymne, zaczynają mówić zdawkowo. Jednym z takich problemów jest suchość pochwy. Kobiety są skłonne tolerować problemy zdrowotne i obniżenie jakości życia zanim otwarcie poruszą temat.

"Suchość pochwy to temat praktycznie nieobecny w debacie o zdrowiu i samopoczuciu kobiet. Pacjentka nie mówi o problemie, lekarz nie zapyta i kobieta zostaje z tym sama. Nie powinniśmy zgadzać się na to, by kobiety musiały przywyknąć do uciążliwości, które obniżają komfort ich życia. Zacznijmy rozmawiać" – apeluje prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, specjalista ginekolog-położnik. Dlatego tak ważne są konsultacje lekarskie, edukacja poprzez media oraz szczera rozmowa z przyjaciółkami i partnerem.

"Ten temat jest prawdziwym wyzwaniem, ale jestem przekonana, że otwarty dialog na temat suchości pochwy i wskazywanie rozwiązań problemu pomogą poprawić jakość życia kobiet "– mówi Iwona Schymalla, dziennikarka. Dlatego ona, jak i pozostali specjaliści, wspierają publiczną dyskusję na temat suchości pochwy, zainicjowaną przez niemiecką firmę Dr. Wolff. Celem debaty jest pomoc kobietom w przełamaniu skrępowania, a przede wszystkim dostarczenie szybkiej i skutecznej pomocy.

