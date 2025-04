10 miast, 240 godzin konsultacji, 3000 przebadanych to bilans I edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Dni Konsultacji Stomatologicznych” trwającej od 17 czerwca do 21 sierpnia br. Lekarze stomatolodzy, udzielający porad informują, że najpowszechniejsze problemy, z jakimi zgłaszali się pacjenci to nie tylko nadwrażliwość i choroby dziąseł – okazuje się, że jednym z większych problemów dotykających obecnie Polaków jest erozja szkliwa. Jest to nowe zjawisko, które obecnie narasta ze względu na coraz zdrowszą dietę Polaków. Erozja szkliwa jest związana z obecnością kwasów w codziennej diecie i mogą to być np. kwasy zawarte w sokach czy owocach. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, kampania będzie kontynuowana. W hipermarketach powstaną mini-gabinety stomatologiczne, w których eksperci doradzą jak dbać o szkliwo zębów.

Stomatolodzy prowadzący konsultacje w ramach akcji podkreślają, że Polacy wciąż niedostatecznie dbają o higienę jamy ustnej. Coraz większym problemem wśród społeczeństwa, niezależnie od regionu, okazała się erozja szkliwa. Erozja szkliwa zębów może spowodować różnego rodzaju problemy z zębami - od ich nadwrażliwości do bardziej poważnych objawów takich jak przebarwienia, kruszenie się czy ścieranie zębów. Jeżeli proces ten nie zostanie w porę zahamowany, może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń szkliwa.

Wśród najczęstszych zaniedbań zaobserwowanych u zgłaszających się na konsultacje pacjentów, lekarze stomatolodzy wymieniają także m.in. nieodpowiednie i zbyt krótkie szczotkowanie zębów lub zbyt późno podjęte leczenie stomatologiczne. W konsekwencji, do gabinetu trafiały setki osób z chorobami dziąseł, a także skarżących się na nadwrażliwość zębów. Pojawili się też pacjenci doświadczający na co dzień uciążliwych i krępujących dolegliwości związanych z noszeniem protez zębowych. Ponieważ powszechna okazała się niewiedza Polaków na temat korzystania z protez zębowych, lekarze stomatolodzy starali się zapewnić kompleksową informację w zakresie ich użytkowania.

I edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Dni Konsultacji Stomatologicznych” rozpoczęła się 17 czerwca i trwała do 21 sierpnia br. W ramach akcji Polacy korzystali z bezpłatnych konsultacji stomatologicznych, podczas których lekarz dentysta, w specjalnych gabinetach, badał stan zdrowia jamy ustnej pacjentów, udzielał im porad i przekazywał materiały edukacyjne dotyczące ich problemu. Pacjenci, u których lekarz zauważył niepokojące objawy, byli kierowani na dalsze konsultacje stomatologiczne w ich mieście. Mobilny gabinet odwiedził w tym roku następujące miasta: Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz, Kraków, Łódź, Wrocław, Czeladź, Katowice, Marki oraz Warszawę.

Merytoryczny patronat nad kampanią objęło Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, którego Honorowy Prezydent, prof. dr hab. Marek Ziętek, stanął na czele Rady Ekspertów akcji. W jej skład weszły autorytety z dziedziny stomatologii: dr n. med. Danuta Nowakowska oraz dr n. med. Zofia Sozańska. Partnerem akcji były marki Sensodyne, Parodontax oraz Corega.

Kampania „Dni Konsultacji Stomatologicznych” wzbudziła tak ogromne zainteresowanie wśród mediów i pacjentów, że będzie miała swoją kontynuację w postaci mini-gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych w hipermarketach na terenie całej Polski. Tym razem organizatorzy chcą zwrócić uwagę na problem erozji szkliwa, który okazał się powszechny wśród Polaków.

W ramach akcji, pacjenci nadal będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji stomatologicznych, udzielanych przez lekarzy stomatologów, w specjalnie przystosowanym do tego celu gabinecie.

Kolejne odsłony akcji będą ogłoszone już wkrótce.

Wortal Zdrowie.wieszjak.polki.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

Polecamy: "Dni Konsultacji Stomatologicznych" w Warszawie

Źródło: informacje prasowe/mn

Reklama