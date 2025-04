Stypendia Naukowej Fundacji Polpharmy 2010/2011 trafiły w ręce młodych naukowców z całej Polski, którzy mogli dzięki nim zrealizować ambitne projekty badawcze, dotyczące m. in leczenia stwardnienia rozsianego, białaczki, raka jajnika czy chorób serca.

„Wyniki działalności fundacji: 55 grantów naukowych, 17 stypendiów doktoranckich, programy edukacyjne i wydawnicze – przerosły nasze oczekiwania”, dziękował wszystkim specjalistom Jerzy Starak, przewodniczący rady nadzorczej Polpharma SA. „Zgłaszane na konkurs projekty badawcze, w ocenie Rady Naukowej i recenzentów, są bardzo dobre, innowacyjne, naprawdę najwyższej jakości”.

Wśród sukcesów projektów badawczych znalazł się projekt pod kierownictwem prof. Józefa Kura z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Jego owocem są nowe testy na toksoplazmozę (laboratoryjne, jak i do użytku domowego), które, być może już za rok, znajdą się w powszechnym użyciu. Testy przydadzą się zwłaszcza ciężarnym, dla których zarażenie toksoplazmozą stanowi poważne powikłanie zdrowotne.

Innym ambitnym przedsięwzięciem była pomyślna próba zastosowania terapii genowej naczyń wieńcowych w chorobie niedokrwiennej serca, podjęta przez zespół pod kierunkiem prof. Witolda Rużyłło, dyrektora Instytutu Kardiologii w Warszawie. Ta skomplikowana, ale mało inwazyjna metoda, przynosi rezultaty w postaci zmniejszenia bólów dławicowych, towarzyszących wysiłkowi u osób z chorobą wieńcową. Można ją zastosować u 5-12% chorych, u których klasyczne metody nie odnoszą rezultatów.

Kolejna nowoczesna terapia – z zastosowaniem komórek macierzystych – również doczekała się ambitnego podejścia. Dr Klaudia Stangel-Wójcikiewicz z Kliniki Ginekologii i Położnictwa Collegium Medicum UJ w Krakowie zastosowała ten rodzaj terapii w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) u kobiet. Komórki macierzyste były wstrzykiwane w okolicy cewki moczowej dawczyni.

