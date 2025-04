Grypa i przeziębienie – to one dopadają nas najczęściej, gdy robi się zimno i nadchodzi sezon zachorowań. Według prof. Waleriany Hryniewicz, krajowego konsultanta w dziedzinie mikrobiologii klinicznej i przewodniczącej Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, leczenie grypy i przeziębienia antybiotykami jest błędem. „Powszechnie obecne przeziębienia czy grypa to choroby wirusowe, a więc leczenie ich antybiotykami nie ma najmniejszego sensu, bo one na wirusy nie działają” – czytamy w wywiadzie z prof. Hryniewicz. Antybiotyki lekarz może przepisać jedynie, gdy do choroby dołączyło zakażenie bakteryjne.

Antybiotyki nie są szkodliwe – ich wynalezienie w momencie odkrycia penicyliny przez Aleksandra Flemminga 1928 roku to przełom w medycynie. Ważne jednak, by stosować je zgodnie z przeznaczeniem – czyli do walki z bakteriami, nie wirusami.

Do czego prowadzi nadużywanie przez nas antybiotyków w sytuacjach nie wymagających leczenia nimi? Antybiotyki naruszają znacznie jakość flory bakteryjnej, sprawiając, że bakterie zyskują z czasem odporność na leczenie antybiotykami. A to wg ekspertki powód do niepokoju. Bakterie bowiem wykazują umiejętność „nauki” i szybko uodparniają się na świeżo opracowane antybiotyki. Fakt nadużywania antybiotyków, także pod postacią dodatku do pasz dla zwierząt, pozwala bakteriom dobrze je poznać i uodpornić się na nie.

Za zagrożenie uznaje się obecnie bakterię gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus). Najgroźniejsze są szczepy o nazwach MRSA, VISA oraz VRSA. To tzw. supermikroby (ang. super bugs), które zdołały wykształcić odporność na niemal wszystkie znane medycynie rodzaje antybiotyków. Innym groźnym szczepem jest pałeczka zapalenia płuc (Klebsiella pneumoniae). Wytwarzane przez nią enzymy mają zdolność rozkładania tzw. antybiotyków betalaktamowych. „To najniebezpieczniejszy ze znanych mechanizmów oporności bakterii chorobotwórczych na leki”, twierdzi prof. Hryniewicz. Bakterie okazują się nie tylko groźne, ale i inteligentne.

