Biorąc do ręki tę książkę można odnieść wrażenie, że to kolejna pozycja zawierająca "cudowne" przepisy, które rzekomo mają rzucić nowe światło na sposób odżywiania - ten właściwy. Nic bardziej mylnego - wspomniane przepisy to świetne dopełnienie książki, jednak już sama w sobie jest ona zbiorem wielu przykładów, jak poprawić odporność. Przykłady te autor poparł wynikami badań.

"Superodporność - jak z posiłków czerpać zdrowie?" to poradnik dla każdego, kto ma dość przeziębień i stania w kolejkach do lekarza. Wcielenie w życie zestawu prostych porad ma nas przed tym uchronić.

Dyplomowany lekarz Joel Fuhrman, ekspert profilaktyki chorób podpowiada, gdzie szukać cennych witamin, jak zadbać o to, by "nie wyparowały" podczas gotowania produktów, oraz jak wiele składników (węglowodanów czy białka) tak naprawdę potrzebuje nasz organizm. Autor dowodzi, że to bez tej wiedzy dopada nas większość infekcji.

Oprócz gotowych przepisów, katalogu wzmacniających odporność produktów czy przytaczanych wyników najnowszych badań, znajdziemy tu również wiele odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Dlaczego nie należy przyjmować zbyt wiele białka? Które witaminy w nadmiarze szkodzą? Dlaczego mieszkańcy Azji rzadziej zapadają na choroby układu hormonalnego? Dlaczego dla nienagannego zdrowia nie wystarczy zwiększenie ilości zdrowych warzyw i owoców?

"Superodporność - jak z posiłków czerpać zdrowie?" to wreszcie bogata lista zaleceń jak zapobiegać nie tylko przeziębieniom i grypie, lecz także coraz powszechniejszym chorobom nowotworowym.

