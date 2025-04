"Gen superoporności" inaczej zwany NDM-1 (New Delhi metalo-beta-laktamaza) może być przekazywany innym szczepom drobnoustrojów - w Indiach feralny gen przeniósł się na bakterie wywołujące czerwonkę i cholerę. Do Polski drobnoustroje z tym genem jeszcze nie dotarły, ale - jak twierdzą naukowcy - to tylko kwestia czasu.

Tymczasem w Polsce odnotowano kilkaset przypadków infekcji wywołanych przez pałeczkę zapalenia płuc, która ma równie groźny enzym superoporności KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase).

Jak podaje WHO, z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób, największe śmiertelne żniwo zbiera lekooporny gronkowiec złocisty. Jednak główną przyczyną oporności drobnoustrojów jest nadużywanie antybiotyków.

