Stan przedrzucawkowy jest groźnym zespołem objawów, gdzie na pierwszy plan wysuwa się nadciśnienie tętnicze z istotnym białkomoczem. Według różnych autorów stan ten dotyczy od 5 do 20% ciężarnych. Rocznie na świece aż 3 miliony kobiet w ciąży rozwija nadciśnienie tętnicze, które dla 80 tysięcy z nich kończy się tragicznie.

Od pewnego czasu różni eksperci łączyli rozwój stanu przedrzucawkowego z niedoborem w organizmie aminokwasu L-argininy, pomagającej według nich, utrzymać właściwy przepływ krwi w naczyniach w czasie ciąży. Również niektóre witaminy o właściwościach antyoksydacyjnych wydają się chronić przed tą chorobą.

By rozwiać wszelkie wątpliwości grupa naukowców ze Stanów Zjednoczonych i Meksyku opracowała badanie mające wykazać skuteczność suplementów żywności w zapobieganiu-stanu przedrzucawkowego. Grupa kobiet w nim uczestnicząca została podzielona na 3 mniejsze podgrupy: w pierwszej 228 ciężarnych otrzymywało L-argininę i witaminy, w drugiej 222 kobietom podawano dodatkowo jedynie witaminy, w trzeciej natomiast, składającej się z 222 uczestniczek, podano placebo. Podawanie suplementów rozpoczynano w 20 tygodniu ciąży, kontynuując je aż do momentu rozwiązania ciąży. Dodatkowo raz na 3-4 tygodnie wykonywano pomiar ciśnienia tętniczego i zawartości L-argininy we krwi.

Okazało się, że odsetek kobiet, które rozwinęły stan przedrzucawkowy wynosił aż 30,2% w grupie z placebo, 22,5% w grupie przyjmującej same witaminy i jedynie12,7% w grupie przyjmującej jednocześnie witaminy i L-argininę. To jednak nie wszystko. Udowodniono również, że połączenie L-argininy z odpowiednimi witaminami redukuje również ryzyko przedwczesnego porodu.

„Ta stosunkowo prosta i tania metoda może mieć istotne znaczenie w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego i związanego z nim porodu przedwczesnego.” – podsumowują autorzy badania. Zanim jednak stosowanie suplementów z L-argininą i witaminami stanie się powszechne, naukowcy chcą jeszcze przeprowadzić kilka dodatkowych testów.

Źródło: MedicalXpress/ kp

