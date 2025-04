Spotkanie poprowadziła Alicja Resich-Modlińska. Gościem specjalnym konferencji był pochodzący z Hiszpanii prof. Miguel Angel Almodovar – autor książki „Dla zdrowia i urody”, wydanej przez wydawnictwo Alegoria. Almodovar o suplementachKonferencja rozpoczęła się od krótkiego wykładu prof. Alomodovara dotyczącego potrzeby wprowadzenia w społeczeństwach rozwiniętych suplementacji. Przybliżył on zebranym problem zmian, jakie nastąpiły w diecie Hiszpanów na przełomie ostatnich lat. Wystarczyło, że zrezygnowali oni z bananów i kakao, aby zaczęły ich nękać niedobory potasu i magnezu. Profesor stwierdził, że choć 77% Hiszpanów ocenia zdrowe odżywianie jako istotne, to jednak badania potwierdzają, że tylko 7% populacji odżywia się prawidłowo. Wskazał również problem coraz mniejszej wartości odżywczej produktów spożywczych. Według niego ma to związek z intensyfikacją produkcji rolnej i hodowli zwierząt. Wszystkie te czynniki stanowią uzasadnienie konieczności wprowadzania suplementacji.Niezbędne dla zdrowia Substancjami i związkami, które autor książki uznaje za niezwykle ważne dla każdego z nas, są:

DHEA – substancja, która może działać korzystnie w przypadku cukrzycy, choroby Parkinsona i Alzheimera;

fosfatydyloseryna –wspomaga czynności mózgu;

L-arginina – ma wpływ na zmniejszenie ciśnienia krwi;

L-karnityna – wpływa na funkcję układu krwionośnego;

melatonina – wpływa na fizjologiczny sen;

kwasy omega-3 – chronią serce i układ krwionośny;

propolis – naturalny antybiotyk;

koenzym Q10 – zmniejsza zmęczenie fizyczne;

tryptofan – działa uspokajająco i antydepresyjnie;

„koci pazur”, czyli inaczej vilcacora – stymuluje układ immunologiczny.

Oprócz wyżej wymienionych Almodovar wskazał na konieczność picia odpowiedniej ilości wody, prowadzenia aktywnego stylu życia oraz picie wina. Są to według niego elementy niezbędne dla zdrowia.Suplementacja PolakówSpotkanie było również okazją do dyskusji polskich autorytetów o potrzebie suplementacji witamin i składników mineralnych w Polsce. Wzięli w niej udział: prof. Iwona Wawer z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Wojciech Roszkowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz dr inż. Jacek Arct – rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia.Profesor Roszkowski polemizując z teoriami Almodovara zaznaczył, że każdy człowiek jest inny i każdy inaczej się odżywia, stąd uzupełnianie diety w dodatkowe substancje powinno być dostosowywane do indywidualnych potrzeb. Według niego osoby ubogie, które najczęściej mają niedobory nie przyjmują suplementów, natomiast ludzie wykształceni i dobrze sytuowani, którzy suplementów nie potrzebują, mają tendencję do przekraczania zalecanych dawek. Profesor Iwona Wawer zaznaczyła, iż głównym problemem Polaków jest niedobór wytwarzanej w skórze pod wpływem działania promieni słonecznych witaminy D3, a także selenu. Witamina D3 wpływa na mineralizację kości oraz wykazuje pozytywny wpływ na system nerwowy i mięśniowy. Natomiast selen to składnik mineralny niezwykle istotny dla serca i układu odpornościowego. Wpływa on również na sprawność seksualną mężczyzn.Zdaniem dr. Jacka Arcta, dla zdrowia skóry najważniejsze są kwasy omega-6, witaminy antyoksydacyjne E i C, a także likopen, beta-karoten i luteina.Przede wszystkim zdrowa dietaNie można, więc powiedzieć jakoby 10 suplementów wystarczyło nam, aby zachować zdrowie i urodę. Niezwykle ważna jest urozmaicona dieta, a jeśli chcemy sięgnąć po suplement warto pierw skonsultować się ze specjalistą i spośród dziesiątek związków wybrać ten, który rzeczywiście jest na m potrzebny.Anna Kaczorek/ mk