Warto sięgać po takie środki, jeśli jest to uzasadnione, np. przy wypadaniu włosów wskutek osłabienia po chorobie, odpowiednio dobrany suplement powinien przynieść pożądane efekty. Ważne jednak, by był to specyfik dobrze przyswajany przez organizm. Powinien też zawierać informacje na opakowaniu, że został przebadany klinicznie pod względem skuteczności działania i bezpieczeństwa stosowania. Należy zawsze zasięgnąć opinii farmaceuty o konkretnym produkcie i poprosić o wskazanie takiego, który rzeczywiście jest dobrej jakości. Gdy jednak dwu-, trzymiesięczna kuracja nie przynosi poprawy, należy udać się do lekarza, który zaleci inny sposób postępowania.

