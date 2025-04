Różne suplementy wapnia (z witaminą D lub nie) są bardzo często zalecane kobietom po menopauzie w celu uniknięcia powikłań związanych z osteoporozą. Okazuje się jednak, że ta terapia nie jest obojętna dla zdrowia kobiet. By ocenić jej efekt naukowcy z Uniwersytetu w Auckland zebrali dane od 16,718 pań biorących udział w trwającym 7 lat badaniu WHI (The Women's Health Initiative), które przed przystąpieniem do badania nie przyjmowały preparatów zawierających wapń. Stwierdzono, że podawanie tego typu suplementów z wapniem w tej grupie kobiet związane było ze zwiększoną częstością występowania incydentów sercowo–naczyniowych, w szczególności zawału serca. U kobiet przyjmujących preparaty z wapniem przed rozpoczęciem badania nie zaobserwowano jednak żadnego negatywnego wpływu.

Autorzy badania podejrzewają, że przyczyną występowania negatywnego efektu suplementów wapnia jest szybka zmiana w poziomie tego pierwiastka we krwi po przyjęciu tabletki. Wysokie stężenie wapnia z kolei może powodować rozwój zwapnień w tętnicach prowadzący do ich stwardnienia, co tłumaczy wyniki tego badania.

Wszystko to, jak podkreślają autorzy pracy, każe na nowo przeanalizować korzyści i zagrożenia płynące ze stosowania suplementów wapnia w profilaktyce osteoporozy.

Źródło: PhysOrg/ kp

