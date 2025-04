W badaniu brały udział dwie grupy kobiet po menopauzie. Do pierwszej grupy zostało przydzielone 55 kobiet, ochotniczki miały codziennie spożywać 100g suszonych śliwek (ok. 10 śliwek). Druga grupa (kontrolna) jadła 100g suszonych jabłek. Wszystkie uczestniczki otrzymywały suplement wapnia (500mg) oraz witaminę D (400 IU). Badanie trwało dwanaście miesięcy.

Kobiety z grupy spożywającej suszone śliwki miały znacznie większą gęstość mineralną kości (pomiar dotyczył kości łokciowej oraz kręgosłupa), w porównaniu z grupą kontrolną. Według profesora Arjmandi, zaobserwowana różnica może częściowo wynikać ze zdolności suszonych śliwek do powstrzymywania tempa resorpcji kości, które wraz z wiekiem ma tendencję do przeważania nad syntezą nowej tkanki kostnej.

W ciągu pierwszych pięciu lat od menopauzy, kobiety są narażone na utratę 3-5% masy kostnej rocznie. Jednak osteoporoza nie dotyczy wyłącznie kobiet, po osiągnięciu 65 lat mężczyźni tracą kościec z taką samą szybkością jak kobiety. Profesor Arjmandi zachęca do włączania suszonych śliwek do swojej diety, wystarczy kilka śliwek, w dowolnym wariancie kulinarnym, aby przyniosły one pozytywny efekt.

ScienceDaily / kp

