Pokrzywka to wysypka, która przypomina poparzenie pokrzywą – na skórze pojawia się czerwona plama, na której mogą znajdować się małe bąbelki. Zmiany skupiają się w jednym lub kilku miejscach, niekiedy pokrywają całe ciało. Niestety dają się choremu porządnie we znaki, bo swędzą i pieką. Mogą utrzymywać się na skórze kilka godzin lub całe miesiące.

Jak poradzić sobie z pokrzywką?

Skąd ten problem?

Pokrzywka najczęściej jest reakcją alergiczną. Bąble mogą być wynikiem uczulenia na składnik pokarmowy (np. mleko, orzechy czy wiśnie), lek (np. aspirynę), konserwanty dodawane do żywności, metale (np. niklowane klamry pasków), kosmetyki, słońce.

Istnieją jednak również pokrzywki niealergiczne. Z nimi jest większy kłopot, bo trudno dociec, co je wywołuje. Może to być w zasadzie wszystko: stres, zimno, gorąco, wysiłek fizyczny. Mechanizm ich powstawania nie jest znany, choć wiadomo, że towarzyszy im wzrost poziomu histaminy we krwi.

Uwaga! Pokrzywka pojawia się też w przebiegu niektórych chorób (np. trzydniówki u dzieci, zapalenia tarczycy, tocznia).

Pierwsza pomoc przy pokrzywce

Leczenie pokrzywki zależy od rodzaju i nasilenia dolegliwości. Najlepiej byłoby wytropić, co ją wywołało i unikać tego czynnika. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Dlatego trzeba działać:

przemyj miejsce, w którym jest uczulenie - chodzi o to, by usunąć alergen, którym mogły być np. pyłki roślin;

chodzi o to, by usunąć alergen, którym mogły być np. pyłki roślin; zażyj wapno (najlepiej w płynie) – uszczelnia ono błony komórkowe i zapobiega rozprzestrzenianiu się alergii;

(najlepiej w płynie) – uszczelnia ono błony komórkowe i zapobiega rozprzestrzenianiu się alergii; weź lek antyhistaminowy – dostaniesz go bez recepty (np. Allegra, Allertec);

dostaniesz go bez recepty (np. Allegra, Allertec); jeśli pokrzywka piecze i swędzi, zrób okład z kostek lodu (zawiń je np. w ściereczkę) lub zimnej wody.

Jeżeli w ciągu 2-3 dni objawy nie zaczną się zmniejszać, idź do lekarza. Być może konieczne będzie zastosowanie silniejszych leków.

Autorka jest redaktorką dwutygodnika "Pani domu".