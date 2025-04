Karol Leopold Cetlin w swojej najnowszej książce „Świadomy sen, czyli jak podświadomość kształtuje Twoje życie”, wskazuje metody, które pozwolą przejąć kontrolę nad snami. Autor uczy, jak zapamiętywać, kontrolować i programować swoje sny, jak prowadzić specjalny dziennik, który umożliwi stały dostęp do archiwalnych snów oraz udziela porad, jak żyć, aby mieć świadome sny każdej nocy. Karol Leopold Cetlin przekonuje nas, że kiedy nauczymy się śnić świadomie, możemy dowolnie kreować nasz sen i dzięki temu robić to, co normalnie jest niemożliwe.

Świadomy sen to nie tylko szansa na robienie rzeczy, na które w realnym życiu nie mamy szans, ale także możliwość rozwoju. Jeśli uprawiasz sport, to podczas snu możesz odbywać treningi, które poprawią Twoje wyniki. Jeśli uwielbiasz zwiedzać świat, możesz to robić pod czas snu nie wychodząc z łóżka. Kontrolowany sen pomoże ci rozwiązać dręczące cię problemy, pomóc pokonać strach. Świadomy sen może być też bardzo twórczy. Mozart, Beethoven często szukali natchnienia podczas snu.

Lektura tej książki pozwala uświadomić sobie, jak wielką rolę w naszym, życiu odgrywa sen. Dowiedz się, gdzie znajduje się Twoja świadomość podczas snu!

