Wystarczą rozsądnie skompletowana apteczka oraz wiedza, jak postępować, gdy zdarzy się nam drobna zdrowotna „awaria”.

Niestrawność

Zwana także dyspepsją lub po prostu przejedzeniem. Objawia się wzdęciami, bólem brzucha, awersją do jedzenia, mdłościami.

- Aby pozbyć się wzdęć, dobrze mieć w apteczce: miętę, rumianek, zmielony kminek, nasiona kopru włoskiego. Wymieszaj po łyżeczce wszystkich składników. łyżkę mieszanki zalej szklanką wrzącej wody. Zaparzaj pod przykryciem ok. 10 min. Przecedź i wypij.

- Podobnie działają napary z anyżku, bazylii i hyzopu (pół łyżeczki wybranego suszonego ziela zalej szklanką wrzątku, czas parzenia 5Đ10 min).

- Możesz zjeść też kubek naturalnego jogurtu z żywymi kulturami bakterii (czy produkt je zawiera, sprawdzisz na etykiecie).

- Masuj brzuch kolistymi ruchami przez 5 min. Po masażu połóż się na pół minuty na brzuchu, potem na lewym, a następnie na prawym boku (też po pół minuty).

- Na wszelki wypadek warto mieć w kredensie także ziołową nalewkę. Wymieszaj łyżeczkę mięty, po łyżce nasion jałowca i ziela piołunu. Mieszankę zalej 0,5 l wódki. Zamknij i odstaw w ciemne miejsce na tydzień. W razie potrzeby wypij 1-2 łyżeczki nalewki.

- Pomoc z apteki. Trawienie wspomogą: np. Iberogast, Hepatil Complex, krople żołądkowe, Gastrobonisol, Nursea trawienie. Wzdęcia zredukują preparaty zawierające simetikon lub dimetikon. Substancje te ułatwiają pękanie pęcherzyków gazu w jelitach, co zmniejsza ich napięcie. Znajdują się w lekach dostępnych bez recepty, takich jak: Espumisan, Infacol, Esputicon, Gastrosil.

Napięciowe bóle głowy

Przyczynami mogą być: przebywanie w dusznych pomieszczeniach, odwodnienie, nadmiar kofeiny, niedobór magnezu.

- Do złagodzenia dolegliwości wykorzystaj akupresurę. Gdy nagle rozboli cię głowa, lekko i rytmicznie uciskaj przez minutę punkt pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem.

- Wmasuj w skronie 2-3 krople olejku miętowego, lawendowego lub pomarańczowego.

- Pomoc z apteki. Przeciwbólowo działają leki z kwasem acetylosalicylowym (np. Aspiryn, Etopiryna), ibuprofenem (np. Nurofen, Ibuprom), paracetamolem (np. Apap, Eferalgan, Panadol).

Ból zęba

Spowodowany jest stanem zapalnym. Konieczna jest wizyta u stomatologa, w przeciwnym razie może dojść do zapalenia okostnej lub ropnia.

- Zanim umówisz się do dentysty, złagodzisz ból, przykładając do zęba rozdrobniony goździk.

- Pomoc z apteki. Tego rodzaju dolegliwości najszybciej uśmierzą preparaty złożone, np. Metafen (ibuprofen i paracetamol) czy Antidol (paracetamol z kodeiną).