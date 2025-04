Od godziny 10:00 do 17:00 mieszkańcy stolicy będą mogli zasmakować w ponad stu produktach tradycyjnych i regionalnych. Na straganach pojawią się wyjątkowe specjały, w tym: tradycyjne alkohole (miody, nalewki, piwa), oleje, sery, masło, jaja, drób, wędliny, dziczyzna, ryby (świeże i wędzone), wyroby piekarskie, przetwory i soki, czy ekologiczne warzywa i zioła.

Na gości będzie czekać też wiele innych atrakcji. Zaplanowano Rodzinne Warsztaty Pierogowe, degustacje regionalnych przysmaków oraz rozmowy z producentami na temat ich wyrobów, aby kupujący mogli poznać specyfikę nabywanych specjałów. Odbędą się również pokazy gotowania na żywo – z wykorzystaniem produktów dostępnych na kiermaszu. Ponadto odwiedzający, jako pierwsi, będą mieli okazję zobaczyć filmiki promujące tradycyjne i regionalne wyroby oraz wziąć udział w losowaniu książek o tematyce kulinarnej.

Kiermasz poprowadzą: Grzegorz Łapanowski (prowadzący programy kulinarne i warsztaty, kucharz i znawca kuchni) oraz David Gaboriaud (francuski kucharz i smakosz), którzy zaprezentują na scenie także swoje umiejętności kulinarne.

Podczas kiermaszu, o godz. 13:00, odbędzie się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom II edycji konkursu kulinarnego „Tradycyjne Produkty – Nowoczesna Kuchnia Polska”. Konkurs ogłoszono podczas warsztatów kulinarnych, odbywających się w poszczególnych województwach. Wzięli w nim udział młodzi kucharze ze szkół gastronomicznych z różnych regionów Polski. Dziesięć najlepszych zespołów, wyłonionych na podstawie nadesłanych przepisów, zostało zaproszonych na finał do Warszawy.

– Świąteczny Kiermasz Produktów Regionalnych oraz cykl warsztatów i finał konkursu kulinarnego są częścią inicjatywy „Żywność wysokiej jakości. Krótsza droga od producenta do konsumenta”, której celem jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, poprzez wykorzystywanie regionalnych i tradycyjnych produktów w nowoczesnej kuchni polskiej – mówi Marek Zagórski, Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. – Organizując te wydarzenia chcieliśmy zwrócić uwagę na bogactwo polskich wyrobów lokalnych i zainteresować nimi konsumentów – dodaje.

Projekt „Żywność wysokiej jakości. Krótsza droga od producenta do konsumenta” realizuje Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Slow Food Youth Warszawa. Jest on finansowany przez EFRWP i UE, w ramach grantu europejskiego na promocję Wspólnej Polityki Rolnej.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.efrwp.pl.

Źródło: materiały prasowe ITBC Communication/mk

