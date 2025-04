Konferencja odbyła się z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie. Była ona okazją do spotkania przedstawicieli ponad 150 organizacji pacjentów z Minister Zdrowia - Ewą Kopacz i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia – Jackiem Paszkiewiczem. Spotkanie poprowadził ks. Arkadiusz Nowak.

Spotkanie prasy z Ministrem Zdrowia

Minister Zdrowia, na zorganizowanym przed konferencją briefingu, przede wszystkim odniosła się do sukcesów. Z satysfakcją przypomniała zebranym o uchwaleniu ustawy dotyczącej praw pacjentów.

Przeczytaj: Odszkodowanie od szpitala - krok po kroku

Zwróciła również uwagę, iż coraz większe środki finansowe poświęcane są na walkę z chorobami nowotworowymi - w zeszłym roku resort zdrowia wydał na leczenie nowotworów o 30 mln zł więcej niż w roku poprzednim.

Minister podkreśliła także, że nie możemy stosować leków o nieudowodnionej skuteczności. Jest to odpowiedź na zarzuty dotyczące nie wpisania na listę leków refundowanych analogów insuliny stosowanych w pompach insulinowych. Aby leki te były refundowane muszą uzyskać pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych. W dalszym ciągu istnieją jednak podejrzenia, jakoby produkty te miały działanie szkodliwe.

Zobacz też: Czy warto leczyć cukrzycę pompą insulinową?

Wykłady dla uczestników

Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wystąpienia dr Tomasza Szafrańskiego z Instytutu Psychiatrii i Neurologii pt.: „Prawa człowieka w medycynie, wykładu prof. Jana Hartmana z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.: Kultura bioetyczna w Polsce”, prof. Pawła Łuków pt.: „Pacjent jako partner profesjonalisty w ochronie zdrowia”, a także dr Doroty Karkowskiej z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej pt.: „Profesjonalista medyczny a prawa pacjenta.

Reklama