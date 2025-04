Światowy Dzień Choroby Alzheimera 2013

Wrzesień jest Światowym Miesiącem Alzheimera będącym międzynarodową kampanią podnoszącą świadomość i wiedzę na temat choroby Alzheimera, a także łamiącą stereotypy i stygmatyzację wobec osób chorych. Również we wrześniu od wielu lat obchodzony jest Światowy Dzień Choroby Alzheimera datujący się na 21 dzień tego miesiąca na pamiątkę 10-lecia Alzheimer's Disease International (Światowej Federacji Stowarzyszeń Alzheimerowskich).



W tym dniu większość placówek ochrony zdrowia, a także domów opieki i pracowników socjalnych skupia się wokół problemu społecznego jakim jest choroba Alzheimera. Uczymy się w jaki sposób opiekować się osobą chorą, jak jej pomagać w codziennym życiu, by nie pozbawić jej prawa do godnego życia i samodzielności, a także w jaki sposób pomagać rodzinie sprawującej opiekę nad osobą z chorobą Alzheimera.

Czym jest choroba Alzheimera?

Choroba Alzheimera to schorzenie zwyrodnieniowe układu nerwowego, o charakterze postępującym, będące najczęstszą przyczyną otępienia związanego ze starszym wiekiem. Szczególne objawy, po których można podejrzewać chorobę to m.in. częste „gubienie” się we własnym domu, chowanie przedmiotów w nietypowych miejscach, nierozpoznawanie swojego odbicia w lustrze, zapominanie nazw znanych przedmiotów, trudności z rozpoznaniem znajomych osób. Choroba może dotyczyć osób w wieku 40-50 lat lub nawet młodszych, jednak najwięcej przypadków choroby stwierdza się u ludzi po 80 roku życia. Przyjmuje się, ze na chorobę Alzheimera zapada jedna na dziesięć osób powyżej 65 roku życia, natomiast po 80 roku życia - jedna na cztery osoby.

Choroba Alzheimera jest niewyleczalna, ale jej dynamikę można spowolnić stosując specjalne leki. Człowiek z chorobą Alzheiera wymaga stałej opieki i regularnych kontroli zdrowia u lekarza geriatry, neurologa i psychiatry.

Trochę statystyki

Z raportu organizacji należących do stowarzyszenia Alzheimer's Disease International z roku 2011 dowiadujemy się, że na chorobę Alzheimera cierpi około 35 mln osób na całym świecie, w tym 250 tys. w Polsce. Choroba jest problemem w tzw. społeczeństwach starzejących się, czyli takich, w których notuje się wysoki odsetek ludzi po 60. roku życia. Do dziś nie zidentyfikowano przyczyn powstawania zmian zwyrodnieniowych prowadzących do choroby. Jednakże w miarę upływu czasu wynaleziono kilka preparatów wpływających spowalniająco na przebieg choroby, m.in. donepezil, riwastigmina i galantamina.

Niestety opieka nad osobą z chorobą Alzheimera nie należy do łatwych. Często pomimo ogromnych starań rodziny, opiekunów i terapeutów nie widać pozytywnych efektów, a nawet pogorszenie się stanu psychicznego i zachowania chorego. Nierzadko rodzina nie jest już sobie w stanie poradzić i zrozumieć to, co dzieje się z jego bliskim, co staje się przyczyną przekazania chorego pod opiekę w specjalistycznym zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym lub domu opieki.