Osteoporoza to podstępna choroba kości, która zwykle dotyczy osób w podeszłym wieku. Jednak całe życie na nią sobie „pracujemy”… Nikła aktywność fizyczna, palenie papierosów, ciągłe odchudzanie i niedożywienie to czynniki sprzyjające rozwinięciu się osteoporozy w późniejszym okresie życia. Ponadto na osteoporozę częściej zapadają kobiety, co swój początek ma w niedoborze estrogenów wynikającym z tzw. okresu przekwitania. W naszym kraju z osteoporozą zmaga się 25% kobiet i 13% mężczyzn. Biorąc pod uwagę cały świat – choroba dotyczy co 10. osobę!



Reklama

Fot. Depositphotos

24 czerwca to Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę. Przy okazji tego dnia warto zwrócić na ten aspekt swoją uwagę. Bowiem mamy jeden szkielet, bez części zamiennych, który utrzymuje nasze ciało w prawidłowej pozycji.



Kilka słów o osteoporozie: tutaj

Osteoporoza zwana też zrzeszotnieniem kości, to choroba polegająca na zmieniszeniu ich gęstości i związanej z tym skłonności do patologicznych złamań. Szczególnie często jej początki obserwowane są w populacji pięćdziesięciolatków, a także osób z nieboborem witaminy D i wapnia oraz niedożywionych (za mało białka). Objawami, na jakie trzeba zwrócić szczególną uwagę w przypadku podejrzenia osteoporozy, to:

- obniżenie wzrostu (spowodowane złamaniami kręgów),

- złamania kości na skutek małych urazów,

- bóle kończyn po dłuższym wysiłku fizycznym lub ich obciążeniu.

Aby wcześnie wykryć chorobę i zapobiegać jej progresji m.in. przez modyfikację stylu życia, zaleca się wykonanie badania gęstości kości po 45 roku życia. Badanie to nazywa się densytometrią kostną. Jest to badanie, które nie boli, a dostarcza cennych informacji o stanie naszego kośćca. Polega na wykonaniu specjalnych zdjęć rentgenowskich z użyciem małej dawki promieni Rentgena.

Profilaktyka osteoporozy powinna szczególnie obejmować:

- wdrożenie do menu produktów białkowych, zawierających wapń oraz witaminę D (nabiał, chude mięso, ryby, orzechy),

- zwiększenie aktywności fizycznej, zwłaszcza z obciążeniem (np. spacery, pływanie, codzienna gimnastyka),

- korzystanie z kąpieli słonecznych w celu zwiększenia syntezy witaminy D w skórze,

- wyeliminowanie napojów alkoholowych, a także walka z nikotynizmem (palenie tytoniu),

- wczesne wykrywanie niepokojących zmian – czyli badania profilaktyczne.



Co jeść aby uniknąć osteoporozy?

Reklama

Ruch – najlepszy środek przeciw osteoporozie!