Światowy Dzień Mycia Rąk

Jak mówi Therese Dooley, koordynatorka programów sanitarnych UNICEF, „mycie rąk mydłem i wodą to zwyczajna czynność, która ma nadzwyczajny wpływ na zdrowie dzieci i ich prawidłowy rozwój”.

Bakterie, wirusy czy pasożyty to drobnoustroje, które codziennie często nieświadomie znajdują się na rękach. Większość z nas o tym zapomina i ignoruje ich obecność, która może być przyczyną chorób, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. To właśnie wówczas zarazki przeziębienia i grypy rozprzestrzeniają się najłatwiej.

Aby tego uniknąć wystarczy pamiętać o odpowiedniej higienie dłoni. Mycie rąk wodą z mydłem przez 15 sekund redukuje liczbę bakterii o ok. 90%, a kolejne 15 sekund usuwa pozostałe drobnoustroje, które mogą być przyczyną chorób. Aby mycie rąk było w pełni skuteczne, nie może trwać krócej niż 30 sekund. Należy przy tym pamiętać, żeby dokładnie umyć przestrzenie między palcami, pod paznokciami, na kciukach i nadgarstkach oraz wierzch dłoni.

Bakterie są obecne nie tylko w przestrzeniach publicznych, ale również w domu. Dlatego warto wybrać odpowiednie produkty do codziennego mycia rąk. Szczególnie skuteczne w usuwaniu bakterii są mydła antybakteryjne marki Carex, w których zastosowano delikatne i równocześnie efektywne substancje myjące oraz kwas mlekowy - składnik o właściwościach antybakteryjnych, naturalnie obecny w naszej skórze. Mydło antybakteryjne Carex tworzy na dłoniach kwaśny płaszcz, który zapewnia prawidłową ochronę i niekorzystne środowisko do rozwoju bakterii.

A co w sytuacjach kiedy nie mamy dostępu do wody i mydła? Okoliczności takie mogą nas spotkać np. w podróży, ale także w centrach handlowych, w środkach komunikacji czy na placach zabaw. Higiena dłoni jest wówczas niezbędna! Wtedy można użyć żeli antybakteryjnych Carex. Stosuje się je bez użycia wody, łatwo rozprowadzają się nawet w trudno dostępnych miejscach: pomiędzy palcami i przy paznokciach, szybko wysychają. Opakowanie żelu jest tak niewielkie, że z łatwością zmieści się w każdej torebce, plecaku czy w samochodzie. Mając przy sobie żel antybakteryjny i jako jego uzupełnienie odświeżające chusteczki Carex Sensitive skutecznie zadbamy o higienę naszych dłoni.

Od wielu lat marka Carex angażuje się w działania edukacyjne mające na celu uświadamianie zarówno dzieci, jak i dorosłych w zakresie prawidłowej higieny rąk, a także kontynuuje Akademię Czystych Rąk Carex skierowaną do uczniów szkół podstawowych.

