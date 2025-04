Pierwszym lekarzem, który zwrócił uwagę na chore dzieci był John Langdon Down. To właśnie od jego nazwiska pochodzi nazwa choroby. Zespół Downa jest zespołem wad wrodzonych, wynikających z obecności dodatkowego chromosomu w 21 parze. Osoby z zespołem Downa charakteryzuje lekkie do średniego upośledzenie umysłowe. Chorzy mają charakterystyczne, okrągłe twarze i małe oczy o kształcie migdałów.Każdego dnia w Polsce rodzi się trójka dzieci cierpiących na tę nieuleczalną chorobę. Prawdopodobieństwo urodzenia chorego dziecka wzrasta wraz z wiekiem matki.Z okazji obchodów Dnia Osób z Zespołem Downa w Warszawie zorganizowana została wystawa „Down w 3D – Życie w pełnym wymiarze”. Opolskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Zespołem Downa organizuje happening „Ja też, czyli koncert na 155 pędzli”, który odbędzie się na Placu Wolności w Opolu. We Wrocławiu w ramach obchodów odbędzie się koncert charytatywny Jarosława Wasika.

