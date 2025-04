Niedziela 19 maja to wielki dzień dla miłośników pieczenia ciast w Polsce i na świecie. Niezależnie od poziomu i umiejętności kulinarnych wszyscy mogą spróbować swoich sił w pieczeniu ciast zupełnie innych niż dotychczas! Każdy, kto podejmie to wyzwanie może podzielić się zdjęciem z rezultatami swojej pracy na serwisach społecznościowych World Baking Day.

Nie tylko makowiec czy szarlotka

W Polsce najpopularniejsze ciasta, które pieczemy w domu to szarlotka, makowiec, piernik świąteczny i sernik. Polacy z reguły boją się eksperymentować. Zwłaszcza kiedy są to wypieki na specjalną okazję.

Światowy Dzień Pieczenia powstał, by dodać nam odwagi w zmierzeniu się z trudniejszymi ciastami i przepisami niż dotychczas.

Na Światowy Dzień Pieczenia przygotowana została lista 100 przepisów, z której każdy może wybrać odpowiedni dla siebie, od poziomu 1 dla początkujących do poziomu 100 dla mistrzów kulinarnych.

"Niezależnie od tego, czy wyzwaniem jest upieczenie prostych babeczek czy wielowarstwowego, skomplikowanego i pracochłonnego ciasta, mamy nadzieję, że Światowy Dzień Pieczenia zainspiruje ludzi w Polsce, aby piec odważnie w niedzielę 19 maja 2013 roku" mówią pomysłodawcy tego przedsięwzięcia.

Wybierz przepis z listy 100 przepisów na ciasta

Na liście 100 przepisów dostępnej na stronie internetowej www.swiatowydzienpieczenia.pl od początku maja 2013 roku, każdy znajdzie dla siebie wyzwanie, począwszy od upieczenia zwykłej babki do wypieku, który dotychczas zrobił jedynie światowej sławy szef kuchni z pomocą sztabu asystentów.

Lista 100 przepisów została stworzona specjalnie na Światowy Dzień Pieczenia w 2013 roku przez 100 ambasadorów odważnego pieczenia z całego świata – amatorów, profesjonalistów, blogerów kulinarnych i celebrytów. Łączy ich to, iż wszyscy są entuzjastami pieczenia i będą zachęcali ludzi aby 19 maja zrobili ciasta, których dotychczas bali się upiec. Na stronie internetowej swiatowydzienpieczenia.pl będzie dostępny test, który pozwoli określić nasz stopień zaawansowania i podpowie, jakie ciasto będzie dla nas kulinarnym wyzwaniem.

"To będzie wspaniały dzień, czekamy na masowe zaangażowanie Polaków we wspólne pieczenie 19 maja, dzielenie się przepisami, rezultatami swojej pracy, zdjęciami, filmami i historiami z pieczenia w Internecie, na stronach sponsorów oraz oficjalnych anglojęzycznych kanałach społecznościowych. Nie zapominajcie także jeść i delektować się pysznymi rezultatami waszej pracy. Mamy nadzieję, że Polacy podejmą wyzwanie, będą piec odważnie, osiągną niesamowite rezultaty, z których będą bardzo dumni. I dzięki temu powstaną historie, które będą mogli opowiadać swoim wnukom" - zapowiadają inicjatorzy akcji.

Światowy Dzień Pieczenia odbywa się w niedzielę 19 maja 2013 roku. Pierwszy Światowy Dzień Pieczenia miał miejsce w maju 2012roku, świętowany był przez 4 miliony ludzi w 9 krajach na całym świecie: w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgi, Polsce, Turcji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i RPA. Rozpoczął światowy trend pieczenia ciast. Mamy nadzieję, że w tym roku zaangażuje się jeszcze więcej osób - w 20 krajach na 6 kontynentach – przez wspólne pieczenie, dzielenie się przepisami i rezultatami. Światowy Dzień Pieczenia został stworzony przez firmę Unilever, właściciela kostki do pieczenia Kasia.

