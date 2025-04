Pierwszy Światowy Dzień Pieczenia miał miejsce w maju 2012 roku i świętowany był przez 4 miliony ludzi w 9 krajach na całym świecie: w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgi, Polsce, Turcji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i RPA. Światowy Dzień Pieczenia został stworzony przez firmę Unilever, właściciela kostki do pieczenia Kasia. Śmiało można powiedzieć, że rozpoczął on światowy trend pieczenia ciast.

W 2013 roku we wspólne pieczenie zaangażowało się rekordowo dużo osób – z 20 krajów i 6 kontynentów . Zabawa polegała na wybraniu odpowiedniego przepisu na ciasto i zmierzeniu się z wyzwaniem. Aby pomóc każdemu, kto chciał wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu stworzono listę 100 przepisów (dostępną na stronie www.swiatowydzienpieczenia.pl), z której każdy mógł wybrać odpowiednie ciasto dla siebie – od poziomu 1 (dla początkujących) do poziomu 100 (dla mistrzów kulinarnych).Listy skomponowane były przez profesjonalistów, blogerów kulinarnych oraz cele brytów.

Tematem przewodnim tegorocznego dnia pieczenia było hasło: Bake Brave (Piecz odważnie). Hasło to zostało zaproponowane, aby dodać nam odwagi w zmierzeniu się z trudniejszymi ciastami i przepisami niż dotychczas.

– Światowy Dzień Pieczenia w 2013 roku był wielkim sukcesem – to wspaniale widzieć tyle osób podejmujących wyzwanie, próbujących nowych przepisów na ciasta, dzielących się doświadczeniami, cieszących się z rezultatów – mówią pomysłodawcy tego przedsięwzięcia.

Źródło: Materiał prasowy PR_room /ap

