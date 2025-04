Pierwsza idea dnia wolnego od palenia pojawiła się w Stanach Zjednoczonych, kiedy amerykański dziennikarz Lynn Smith zaapelował do swoich czytelników, aby przez jeden postarali się nie sięgać po papierosa. Miało to miejsce w 1974 roku, a na apel dziennikarza odpowiedziało 150 tys. osób. Wtedy to Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem, zachwycone wynikiem akcji, ogłosiło każdy trzeci czwartek listopada Dniem Rzucania Palenia. W Polsce święto to obchodzimy już od 20 lat.

Z czym walczymy?

Wszelkie przeprowadzone na świecie badania udowadniają, że niezależnie od wdychanej ilości dymu, czy wypalanych papierosów, zarówno czynne, jak i bierne palenie tytoniu zagraża naszemu zdrowiu. Palenie nikotyny odpowiedzialne jest za wiele nowotworów, w tym śmiertelnego raka płuca, choroby sercowo-naczyniowe, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), a także wczesne otępienie i chorobę Alzheimera. Tytoń jest główną, możliwą do wyeliminowania przyczyną przedwczesnych zgonów na świecie.

Szacuje się, że w Polsce tytoń pali codziennie ponad 9 mln ludzi, z czego zdecydowana większość to mężczyźni. Co roku ponad 3 mln osób stara się rzucić nałóg palenia – niestety, w większości nieskutecznie. Kluczem do sukcesu jest odpowiednia motywacja, ale także świadomość i wiedza najbliższego otoczenia.

Eks-palacze – dołącz do nich!

Komisja Europejska pragnąc ułatwić walkę z nałogiem wystartowała w tym roku z globalną kampanią: "Eks-palacze - nic ich nie zatrzyma" (Ex-Smokers are Unstoppable). Jest to jedyna taka okazja do zerwania z nałogiem. Nie jesteśmy w tym sami – kampania oferuje interaktywną aplikację iCoach, która ma nam pomóc z rzuceniem palenia. Korzyści? Zdrowie, brak ograniczeń społecznych i kulturowych, wyższa jakość życia i oszczędności.

Aplikacja iCoach – bądź swoim trenerem

Aplikacja iCoach, dostępna na stronie głównej kampanii Eks-palaczy, to osobisty internetowy trener, wspomagający walkę z paleniem papierosów. Program treningowy rozpoczyna się od określenia poziomu uzależnienia od tytoniu na podstawie wszystkich okoliczności związanych z paleniem (przyczyny palenia, sytuacje w jakich się pali, ilość wypalanych papierosów, czas trwania nałogu etc.). Następnie zwrotnie dostajemy na maila zaprogramowany dla nas indywidualny zestaw ćwiczeń, porad, wskazówek i motywacji. Jakie są efekty? Spośród ponad 120 000 zarejestrowanych do programu Europejczyków, aż 30% stało się eks-palaczami.

Źródło: exsmokers/ pk