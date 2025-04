Od ponad 30 lat odbywają się szeroko zakrojone działania mające na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa co do problemów osób starszych oraz pomocy seniorom jako pełnoprawnym i wciąż aktywnym obywatelom. Wyrazem tych działań było ustanowienie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1990 roku Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Światowy Dzień Seniora to polski odpowiednik globalnego Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, który obchodzony jest na świecie 1. października.

Dane Światowej Organizacji Zdrowia podają, że na świecie żyje około 600 milionów ludzi powyżej 60 roku życia. Liczba ta ma się podwoić do 2025 roku. W Polsce seniorzy (osoby powyżej 65 roku życia) stanowią 13% populacji, do 2060 roku będą stanowić aż 33%.

Postępujące starzenie się społeczeństwa zmusza do bliższego zapoznania się z problemami osób starszych, w tym: z dyskryminacją, niepełnosprawnością, demencją, samotnością i depresją, ubóstwem oraz zaniedbaniem kulturowym. Ważna jest także praca nad lepszymi rozwiązaniami ekonomicznymi, szczególnie w zakresie profilaktyki, która uchroni starzejące się społeczeństwa przed ogromnymi wydatkami na opiekę zdrowotną osób starszych.

