Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex – SM) to jedna z częstszych, przewlekłych chorób układu nerwowego. Polska znajduje się w strefie największej liczby zachorowań, od 40. do 60. osób na 100 tys. mieszkańców. Im bardziej na południe, w kierunku równika, tym zachorowalność maleje. Największą podatność na SM ma rasa biała, żyjąca w klimacie umiarkowanym. Aż 60 procent chorych stanowią kobiety.

Kto choruje na SM?

Choroba zwykle diagnozowana jest pomiędzy 20. a 40. rokiem życia, ale coraz częściej rozpoznaje się ją wcześniej, u młodzieży poniżej 18. r.ż. i dzieci. Najmłodsze dziecko, u którego wykryto SM miało kilkanaście miesięcy.

Jak dochodzi do powstania SM?

Przyczyna SM jest nadal nieznana. Istnieje wiele teorii na temat etiologii SM, jednak świat medyczny za najbardziej prawdopodobną uznaje proces autoimmunologiczny. Polega on na tym, że organizm rozpoznaje osłonkę mielinową, jako tkankę obcą i zwalcza ją jego własny system obronny. Pod uwagę brany jest także wpływ czynników genetycznych – skłonność do SM przekazywana przez geny zlokalizowane na chromosomach 6 i 14.

Badania wykazują, że związana ze strefą geograficzną podatność na tę chorobę rozwija się do około 15. roku życia. Wynika z tego, że jeśli dziecko w wieku poniżej 15. roku przeniesie się do strefy o niewielkiej zachorowalności, czyli bliżej równika, ryzyko jego zachorowania zmniejszy się. Istnieje również kontrowersyjna hipoteza Zamboniego, która twierdzi, że główną przyczyną SM może być przewlekła mózgowo-rdzeniowa niewydolność żylna. Hipoteza ta nie została dotychczas potwierdzona przez innych naukowców.

Zwróć uwagę na objawy

Objawy mogą być różne i w znacznej mierze zależą od miejsca wystąpienia ognisk choroby w układzie nerwowym. Najczęstsze to: uczucie zmęczenia, zaburzenia ostrości widzenia, widzenie podwójne, zapalenie nerwu wzrokowego, utrata równowagi, drżenie kończyn, niestabilny chód, niedowłady, zaburzenia napięcia mięśniowego, uczucie mrowienia, drętwienia, bóle mięśni, zaburzenia mowy, impotencja, zaburzenia w oddawaniu moczu i pracy jelit.

Jak rozpoznać chorobę?

Rozpoznanie SM jest bardzo trudne. Postawienie jednoznacznej diagnozy wymaga wykluczenia innych chorób, które mają ten sam obraz kliniczny. W SM zmiany mają charakter „rozsiany”. Aby rozpoznać SM, należy wykazać obecność dwóch rzutów choroby i dwóch ognisk w badaniu neurologicznym.

W rozpoznaniu choroby pomocny jest:rezonans magnetyczny, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, badanie elektrofizjologiczne.

Przeczytaj: Co powinieneś wiedzieć o stwardnieniu rozsianym?

Źródło: Informacja prasowa, Warsztat edukacyjny pt.: „SaM”/ak

Reklama