Co to jest spirometria i na czym polega badanie?



Spirometria to podstawowa technika badania zaburzeń w układzie oddechowym. Polega ona na pomiarze objętości i pojemności powietrza zawartego w płucach oraz prędkości przepływu powietrza przez drogi oddechowe w czasie wykonywania maksymalnych manewrów oddechowych – głębokiego wdechu i wydechu. Badanie trwa ok. 10 minut i jest bezbolesne. Pozwala na dokładną ocenę czynności płuc.

Spirometria staje się popularna już nie tylko w wysokospecjalistycznych szpitalach. Coraz częściej badanie to można wykonać w większości gabinetów specjalistycznych chorób płuc, alergologicznych i u lekarza rodzinnego.

Kto powinien wykonać badanie spirometryczne?



Uporczywy kaszel, odkrztuszanie wydzieliny, zadyszka czy duszność to pierwsze objawy, które wskazują, że powinniśmy wykonać badanie spirometryczne. Zlekceważenie ich może grozić rozwojem poważnych chorób, takich jak Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP), na którą choruje ok. 2 mln Polaków.

Na choroby płuc narażeni są zarówno aktywni, jak i bierni palacze papierosów oraz osoby wdychające szkodliwe pyły lub gazy, np. w miejscu pracy. Jeśli u palacza papierosów po 40. roku życia nie rozpoznano wcześniej POChP, powinien on wykonywać badanie raz na 3 lata.

Co mierzymy podczas spirometrii?



Podstawowymi parametrami mierzonymi w ten sposób są: FVC – forsowna pojemność życiowa i FEV1 – objętość powietrza wydmuchanego z płuc w ciągu pierwszej sekundy forsownego wydechu. Badanie spirometryczne ma charakter wysiłkowy i maksymalny, dlatego należy wykonać minimum 3 poprawne próby, aby upewnić się, że wysiłek i zaangażowanie badanej osoby były maksymalne.

Badanie spirometryczne opiera się na współpracy osoby badanej – musi ona chcieć – i osoby badającej, która musi umieć je wykonać.

Co stwierdzamy podczas spirometrii?



Za pomocą spirometrii stwierdza się obturację, czyli ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Obturacja jest charakterystyczna dla takich chorób jak: astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc, a także zaburzeń występujących u wieloletnich palaczy tytoniu.

Wskaźnikiem obturacji jest ilość powietrza zawartego w płucach, które możemy wydmuchać w ciągu pierwszej sekundy – czyli stosunek FEV1/FVC. Osoby zdrowe są w stanie wydmuchać z płuc ok. 80% zawartego w nich powietrza w ciągu jednej sekundy. Obturacja występuje wtedy, gdy wskaźnik FEV1/FVC znajduje się poniżej dolnej granicy określonej w badaniach na populacjach osób zdrowych. Dolna granica zależy od wieku badanych i z wiekiem się obniża (ok. 74-73% dla trzydziestolatków i 65-63% dla siedemdziesięciolatków).

Gdzie zrobić darmowe badania?

Jeśli chcesz sprawdzić, gdzie można wykonać darmowe badania spirometrii, wejdź na:

http://www.ptchp.org/UserAttachments/Lista%20o%C5%9Brodk%C3%B3w%20rekomendowanych%20przez%20PTChP%20na%20SDS%202012%20w_Polsce_444.pdf

