Gruźlica to choroba zakaźna, która atakuje płuca, układ nerwowy, limfatyczny i krwionośny. Powoduje ją bakteria – prątek gruźlicy. Samo zakażenie prątkiem nie jest równoznaczne z powstaniem objawów choroby. Prątki pozostają w naszym organizmie w formie „uśpionej”. Gdy organizm jest osłabiony inną chorobą, wtedy może dojść do zachorowania. Najbardziej zagrożone gruźlicą są osoby chore na nowotwory, przewlekłe choroby płuc, AIDS, cukrzycę, alkoholicy i osoby w podeszłym wieku. Większe prawdopodobieństwo na zachorowanie występuje również u osób przemęczonych i zestresowanych.

Przeczytaj: Dlaczego tak trudno rozpoznać gruźlicę układu moczowo-płciowego?

Aby uchronić się przed chorobą należy prowadzić zdrowy tryb życia. Wysypianie się, regularne pełnowartościowe posiłki, spędzanie czasu na świeżym powietrzu to podstawa profilaktyki. Ważne są również kontrolne badania (Rtg) i prawidłowe leczenie infekcji.

Źródło: Informacja własna/ak

Reklama