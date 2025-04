Zanim skończą Państwo czytać ten tekst, na świat przyjdzie około 250 dzieci. Dwoje z nich będzie miało prawdopodobnie zdiagnozowane całościowe zaburzenia rozwojowe, w tym także autyzm.

Dzisiaj ani pewnie jutro nie będzie lekarstwa na autyzm, dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby osobom z autyzmem żyło się lepiej. Niestety świadomość społeczna w kwestii autyzmu jest w Polsce bardzo niska. Jak pokazała akcja „Autyzm - całe moje życie“, reakcje na odmienne zachowanie osób z autyzmem bywają okrutne i krzywdzące. Dziecko z autyzmem jest zazwyczaj oceniane jako źle wychowane, niegrzeczne, wręcz rozwydrzone, a dorosły z autyzmem to dziwak lub „psychol”.

Reklama

Co się kryje za słowem "autyzm"?

Autyzm jest tajemniczym zaburzeniem, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Trudno jest nam nawet wyobrazić sobie, że sól jest kwaśna, śnieg parzy, a delikatne głaskanie powoduje silny ból. Ale tak właśnie może wyglądać świat osoby z autyzmem. I nie jest to ani gorsze, ani lepsze postrzeganie świata; jest po prostu inne i zasługuje na nasze zrozumienie.

Dlatego powstają inicjatywy, które mają propagować wiedzę w kwestii autyzmu. Jedną z nich jest Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu, który przypada na 2 kwietnia. Fundacja SYNAPSIS, wraz z innymi organizacjami działającymi na rzecz osób z autyzmem w Polsce, będzie celebrowała to święto, włączając się w globalną akcję „Zaświeć się na niebiesko“. W tym dniu symbolem solidarności z osobami z autyzmem będzie kolor niebieski.

Na niebiesko!

2 kwietnia na niebiesko zaświecą się: Pałac Kultury i Nauki, most Śląsko-Dąbrowski, gmach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zamek w Lublinie, Ratusz w Kaliszu, Manufaktura w Łodzi, Spodek w Katowicach. W iluminacji wezmą udział także budynki Lighhouse i Brama Północna zarządzane przez firmę Knight Frank. Na niebiesko rozbłyśnie Hyatt Regency Warsaw serwując niebieskie koktajle. Do akcji przyłączyły się także warszawskie Domy Towarowe Wars Sawa Junior – „Gorące Serce Miasta” stojące na Pasażu Wiecha zostanie pomalowane na niebiesko. Do organizatorów wciąż spływają nowe deklaracje zaangazowania w przedsiewzięcie. Obchody rozpoczniemy wraz ze startem notowań giełdowych, punktualnie o godz. 9:00 tradycyjnym uderzeniem w dzwon na Sali Notowań GPW.

2 kwietnia kolor niebieski da osobom z autyzmem i ich rodzinom nadzieję na lepsze życie. Każdy może wyrazić swoją solidarność: oświetlić budynek na niebiesko, dodać niebieski kolor do ubrania, propagować logo akcji w Internecie (np. na Facebooku) a także wesprzeć finansowo organizacje działające na rzecz osób z autyzmem (np. przekazując im 1% podatku lub darowiznę).

Niech w ten jeden dzień w roku będzie nam niebiesko, aby każdy kolejny stał się łatwiejszy dla osób z autyzmem. Dowiedz się więcej o autyzmie na www.synapsis.org.pl, www.facebook.com/fundacja.synapsis oraz www.youtube.com/FundacjaSYNAPSIS.

Reklama

Więcej informacji

Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu (World Autism Awareness Day, WAAD) to święto obchodzone corocznie 2 kwietnia. Jego celem jest podnoszenie społecznej świadomości na temat zaburzenia uznanego przez ONZ za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata - obok raka, cukrzycy czy AIDS. Więcej na www.un.org.

Zaświeć sie na niebiesko (Light it up blue) to ogólnoświatowa akcja organizowana od 2011 roku przez amerykańską organizację Autism Speaks. W 2011 roku ponad 2000 budynków, w 180 miastach, 48 krajach na świecie zmieniło oświetlenie na kolor niebieski. Wśród błękitnych obiektów znalazły się między innymi: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, Most na Wiśle w Krakowie, Empire State Building w Nowym Jorku, Pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro, Opera w Sydney i wiele innych. Więcej na www.lightitupblue.org.

Fundacja SYNAPSIS od 1989 roku realizuje misję pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom. Obejmuje specjalistyczną opieką również osoby z zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Fundacja prowadzi ośrodek diagnozy, terapii i rehabilitacji, przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, przedsiębiorstwo społeczne, w którym zatrudnione są dorosłe osoby z autyzmem oraz ośrodek informacyjno-prawny. Fundacja SYNAPSIS jest organizacją pożytku publicznego. Więcej na www.synapsis.org.pl.

Źródło: informacja prasowa, www.synapsis.waw.pl /ah

Czytaj więcej: Jak rozpoznać, czy dziecko ma autyzm?