Światowy Dzień Zdrowia powstał w celu zwrócenia uwagi na aktualne i najbardziej nurtujące problemy związane z szeroko pojętym zdrowiem we wszystkich 181 krajach członkowskich WHO. Jest to jedyny taki dzień, w którym poprzez ogólnoświatową integrację, szerzy się politykę i działania prozdrowotne.Hasło przewodnie tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia brzmi: Walcz z Lekoopornością (ang. Antimicrobal Resistance). Pracownicy WHO alarmują: “Brak działań dziś - brak możliwości leczenia jutro”.Celem tegorocznego święta jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane ze stosowaniem leków przeciw drobnoustrojom, czyli antybiotyków, leków przeciwwirusowych i przeciwmalarycznych oraz innych chemioterapeutyków stosowanych do zwalczania infekcji wywołanych przez bakterie, grzyby, pasożyty i wirusy.Lekooporność powstaje, gdy drobnoustroje przystosowują się do stosowanych przez nas leków i niejako uodarniają się na nie. Leki stają się wtedy mało lub zupełnie nieskuteczne, a opanowanie infekcji może być niemożliwe. Tego powikłania boimy się najbardziej – zgonu podczas zakażenia, którego współczesna medycyna nie będzie potrafiła zwalczyć standardowymi lekami.Rozwojowi oporności na antybiotyki sprzyja niewłaściwe stosowanie leków. Najczęściej popełniane błędy, to: przyjmowanie za małych dawek leków, zbyt krótka lub przerywana kuracja, stosowanie podróbek leków, złe dobranie leków, niewystarczająca kontrola zakażeń.WHO zauważa znaczny wzrost lekooporności i nadużywanie antybiotykoterapii. Teraz, kiedy możemy jeszcze przeciwdziałać lekooporności, powinniśmy z rozsądkiem stoswać leki przeciw drobnoustrojom tylko w ściśle wskazanych przypadkach.Większość z nas żyje dzięki lekom przeciwbakteryjnym i innym chemioterapeutykom. Każdy bowiem chociaż raz w swoim życiu był chory i przyjmował antybiotyk lub inny lek o podobnym działaniu. WHO alarmuje, żebyśmy taką samą szansę korzystania z dobrodziejstw medycyny dali następnym pokoleniom. Okazuje się bowiem, że tempo produkcji nowych, skutecznych leków nie nadąża za postępem lekooporności wśród drobnoustrojów.

