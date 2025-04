Światowy Tydzień Alergii poprzedza Dzień Chorych na Astmę i Alergię, obchodzony 3 maja. Światowy Dzień Astmy (World Asthma Day – WAD) obchodzimy już po raz trzynasty. Pomysłodawcą stworzenia imprezy była Światowa Inicjatywa na Rzecz Astmy (GINA). Organizacja ta od lat zajmuje się propagowaniem wiedzy na temat astmy oraz walką ze zdrowotnymi i społecznymi skutkami astmy.Szacuje się, że w Polsce około 5 mln osób cierpi na alergię, a ponad 2 miliony na astmę. Jest to problem ogólnoświatowy, bo jak podaje Światowa Organizacja Alergii (WAO) ponad 300 milionów ludzi choruje na astmę oskrzelową. Szacuje się, że każdego roku z powodu tej choroby umiera 250 tysięcy osób.Astma należy do jednej ze sztandarowych chorób alergicznych, razem z sezonowym katarem siennym, nieżytem nosa i kontaktowym zapaleniem skóry. Źle leczona lub zlekceważona choroba może doprowadzić nawet do śmierci, w mechanizmie wstrząsu anafilaktycznego. Do klasycznych objawów astmy należą: duszność, kaszel, uczucie ucisku w klatce piersiowej. Światowy Tydzień Alergii ma na celu propagowanie wiedzy na temat alergii, możliwości jej leczenia oraz nowych informacji i prognoz dotyczących tego schorzenia. O tym jak bardzo uwaga świata medycznego skierowana jest w stronę alergii świadczy fakt, że dziedzina medycyny zajmująca się tym problemem – alergologia – ma dopiero kilkadziesiąt lat.Jak dotąd udowodniono niewiele pewnych czynników wpływających na częstsze występowanie alergii. Można do nich zaliczyć: zbyt wczesne wprowadzanie pokarmów i glutenu u niemowląt (przed 6 miesiącem), palenie papierosów (zarówno u samych palaczy, jak również u dzieci narażonych na dym tytoniowy), wczesna ekspozycja na różnego rodzaju alergeny zewnętrzne (zwierzęta domowe, rośliny pylące).

