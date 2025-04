W dniach 22-29 kwietnia 2011 roku ma miejsce pierwszy Światowy Tydzień Immunologii. Misją Światowego Tygodnia Immunologii jest zwiększenie świadomości rodziców, lekarzy, przedstawicieli rządu, szkół i całego społeczeństwa na temat objawów, możliwości diagnostyki oraz leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO).

Pierwotne niedobory odporności to choroba wrodzona, w wyniku której zostaje uszkodzony układ immunologiczny. Szacunkowo nawet do 90% przypadków pozostaje nierozpoznanych. Jeśli dziecko cierpi na częste infekcje i zakażenia, a długotrwała antybiotykoterapia nie przynosi efektów, może być to objaw PNO.

Choroba wymaga postawienia szybkiej diagnozy i podjęcia optymalnego leczenia. Dlatego tak ważne są wydarzenia, mające na celu uświadomienie nam wszystkim wagi problemu. Działania podjęte podczas II edycji Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej pod nazwą „Postaw Na Odporność – zacznij od diagnozy” mają na celu wsparcie chorych oraz, w perspektywie czasu, wpłynięcie na korzystne zmiany w systemie opieki zdrowotnej.

W ramach kampanii przeprowadzone są m. in. szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek czy platforma informacyjna, gdzie pacjenci mogą zadać pytanie specjaliście (www.niedoboryodrnosci.pl). Jak można przeczytać na stronie kampanii: "inicjatorzy kampanii pragną, aby pacjenci i ich rodziny świadomie współdziałali z lekarzem w czasie trwającej całe życie terapii." Inicjatorzy kampanii podkreślają także, że skuteczny wywiad pozwoli pediatrom prawidłowo rozpoznać objawy PNO i postawić właściwą, wstępną diagnozę, a dzięki temu przygotować pacjenta do ewentualnej wizyty w poradni immunologicznej.

Organizatorami Światowego Tygodnia Immunologii są: European Feredation of Immunology Societes, Clinical Immunology Society, European Society for Immunodeficiencies, American Society of Interior Designers, International Nursing Group for Immunodeficiencies, International Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies, Jeffrey Modell Foundation, Latin American Society for Immunodeficiencies.

O Światowym Tygodniu Immunologii można przeczytać na stronie www.worldpiweek.org.

Źródło: www.niedoboryodpornosci.pl, 22.04.2011 /am

