"Choć endometrioza dotyka ok. 1 miliona kobiet w Polsce, ciągle jest mało znana w społeczeństwie i wśród lekarzy. To sprawia, że kobiety uzyskują prawidłową diagnozę średnio po siedmiu latach, odwiedzając w międzyczasie kilku innych specjalistów, takich jak gastrolog, ginekolog, urolog, proktolog, neurolog, a nawet psychiatra" - mówił prof. Włodzimierz Baranowski, kierownik Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

A czym tak naprawdę jest endometrioza? Jest to przewlekłe schorzenie polegające na występowaniu błony śluzowej macicy poza miejscem jej prawidłowego występowania, czyli jamą macicy. Ogniska endometriozy mogą się umiejscowić w najprzeróżniejszych miejscach, najczęściej występują jednak w narządach jamy brzusznej, tj. jajnikach i jajowodach, jeliticie, pęcherzu moczowym itd. Ponieważ błona śluzowa reaguje w normalny sposób na zmiany hormonalne związane z cyklem miesiączkowym dochodzi do jej przerostu oraz złuszczania się i ostatecznie krwawienia. W ogniskach endometriozy powoduje to powstawanie torbieli czekoladowych (nazywane tak od obecnej w nich zhemolizowanej , czarnej krwi), włóknienia i jest odpowiedzialne za silne dolegliwości bólowe.

Jest to bardzo istotny problem dotykający 6-10 proc. pań w wieku rozrodczym (między 15 a 50 rokiem życia). Tymczasem wczesne zdiagnozowanie i leczenie tego schorzenia znacznie zwiększa szansę na zachowanie płodności. "Kobiety dorastają w przekonaniu, że ból jest nieodłącznym elementem kobiecości. Nie informują o bólach miesiączkowych swojego lekarza, bo nie chcą być posądzone o hipochondrię. Bagatelizują też inne dolegliwości, takie jak ból podczas wypróżniania się czy współżycia" – tłumaczy prezes Polskiego Stowarzyszenia Endometrioza, Barbara Kossakowska, która diagnozę usłyszała dopiero po 9 latach badań i odwiedzin u lekarzy.

Warto zatem wziąć udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Światowego Tygodnia Świadomości Endometriozy i więcej dowiedzieć się o tej chorobie, zarówno o jej objawach jak i możliwościach leczenia. Światowy Tydzień Świadomości Endometriozy obchodzimy w dniach 7-13 marca w ponad 30 krajach.

Źródło: pap/ kp

