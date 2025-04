Dietetycy radzą – w upalne dni, kiedy nasz organizm traci bardzo dużo wody pomocny staje się… banan! W 100 g zawiera aż 75 g wody i pomaga gasić pragnienie. Dotychczas banany znane były jako poprawiające nastrój owoce bogate w węglowodany, minerały, witaminy i antyoksydanty. Teraz warto sięgnąć po nie by uzupełnić braki płynów w organizmie, szczególnie, gdy za oknem powyżej 25 stopni.

Spędzając wakacje w letnich kuratorach narażeni jesteśmy na pokusy ciężkostrawnych przysmaków. Jedząc wiele tłustych przekąsek, nasz organizm, zmęczony upałem, będzie jeszcze bardziej obciążony. Starajmy się więc dostarczać mu dużo wody i codzienną dawkę warzyw i owoców, a z tych ostatnich zwróćmy uwagę na banany i ich właściwości. Zawartość wody w bananach to aż 75 g na 100 g! Gdy intensywnie się pocimy, wraz z wodą ubywa nam składników mineralnych – potasu i magnezu, niezbędnych do pracy mięśni. Pierwiastki te także znajdziemy w bananach.

Jeśli wypoczynek, to tylko bezstresowy. Dbaj by w swojej diecie uwzględnić te produkty, które zapewnia świetny nastrój. Zawierają one witaminę B6, która pomocna jest w walce ze stresem. Uśmiech i dobry humor zapewni Ci zawarta w bananie serotonina – hormon szczęścia. Uaktywnia się on również poprzez promienie słoneczne, więc banan, zjedzony w upalny dzień na słońcu sprawi, że uśmiech nie opuści nas ani na chwilę.

Lato i związane z nim intensywniejsze działanie promieni słonecznych, sprzyjają wytwarzaniu się w naszym ciele wolnych rodników. Banany, zawierające antyoksydanty, niwelują szkodliwe działanie tych substancji. Jeżeli więc zależy Ci na dobrej kondycji skóry, nie zapomnij do swojej diety włączyć te najbardziej tropikalne z owoców. Podczas upałów mamy raczej mały apetyt, a nasz organizm nie ma ochoty na kaloryczne dania obiadowe i ciepłe posiłki, które zastąpić może banan – apetyczny i pożywny.

Warto pamiętać o bananach planując letnie posiłki dla siebie i rodziny. Wskazówek jak zorganizować letnie party, przepisów kulinarnych na dania z bananów oraz 7-dniowej kompleksowej kuracji szukaj na