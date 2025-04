Odpowiedzialnie określają obszary zawodowych działań, ich kompetencje uprawniają do samodzielnego wykonywania obowiązków. Komentują bieżące wydarzenia, pracują nad ustawami zdrowotnymi, dążą do poprawy warunków pracy. Te wszystkie elementy tworzą ich wizerunek, ważny aspekt zawodu. Wpływa on bowiem na jego prestiż i pozycję społeczną. Stanisław Łukasik, przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych zaznacza: „12 maja jest dla wszystkich pracowników służby zdrowia dniem uroczystym i wyjątkowym; jest on bowiem poświęcony tym osobom, których powołaniem jest czynienie dobra na rzecz drugiego człowieka”.

W Krakowie na Małym Rynku Małopolska Rada Pielęgniarek i Położnych, we współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania. Atrakcji z pewnością nie zabraknie. W ramach akcji „Pielęgniarki i położne dla Krakowian”, w godzinach 10:00–14:00, będzie można skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji pielęgniarskich w specjalnie przygotowanych namiotach. Program obejmuje m.in. naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej, naukę samobadania piersi, konsultacje laktacyjne dla przyszłych mam, kontrolę ciśnienia i poziomu cukru. Z myślą o najmłodszych przygotowano gry i zabawy z nagrodami. Dużym zainteresowaniem powinien cieszyć się „Bieg po zdrowie” z udziałem pielęgniarek i położnych, które w ten sposób chcą przekonać wszystkich wątpiących, że nie ma skuteczniejszej profilaktyki zdrowotnej niż zdrowy styl życia i ruch na świeżym powietrzu.

Organizatorka biegu, Anna Polonek z Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mówi: „Każda pielęgniarka wśród członków swojej rodziny, przyjaciół, w zakładach pracy i lokalnych społecznościach pełni rolę wzoru, nauczyciela i propagatora zmian zmierzających do zdrowszego trybu życia. Chcemy jako grupa społeczna zaangażować się w propagowanie zdrowego stylu życia, odżywiania".

