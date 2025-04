Któż z nas nie ogląda w lustrze własnej sylwetki z nadzieją, że jest smukła i zgrabna. Nie lubimy, gdy kształt naszego brzucha przypomina nadmuchaną oponę. Chcielibyśmy aby był płaski. Jak to zrobić?

Reklama

Jest na to rada nawet wtedy, gdy nie ma się czasu i ochoty na ćwiczenia w siłowni lub na poranną gimnastykę w domu. Można wykorzystać krótką przerwę w pracy na proste, a jakże skuteczne ćwiczenie poprawiające mięśnie brzucha. W pozycji siedzącej (odsuń się trochę od biurka) oprzyj dłonie o blat, napnij mięśnie brzucha i unieś do góry zgięte w kolanach nogi - jak najwyżej. Wytrwaj w takiej pozycji jak najdłużej potrafisz. Opuść nogi, rozluźnij mięśnie brzucha, zrób wydech i powtórz ćwiczenie kilka razy.

"Pajączki" na nogach, obrzęki, lekkie zgrubienie żył sygnalizują, że zaczyna się dziać z nimi coś niedobrego. Może dojść do choroby żył. Podczas stania, siedzenia, chodzenia krew w żyłach nóg musi płynąć "do góry". Pomagają w tym m.in. mięśnie podudzia. Jednak w chorych, mniej sprawnych żyłach pozostaje w nogach nadmiar krwi, który w konsekwencji może spowodować żylaki, obrzęki, a nawet zakrzepicę.

Trzeba więc pomóc krwi sprawnie krążyć w naszym organizmie. Siedzenie i stanie przez dłuższe okresy jest złe!

Jeżeli masz pracę siedzącą, ruszaj od czasu do czasu nogami, wykonuj okrężne ruchy stopami, ruszaj palcami nóg jak przy grze na pianinie - to wszystko pomaga pompie mięśniowej w pompowaniu krwi z żył do nóg. Podczas przerwy w pracy żwawo pospaceruj po korytarzu lub pochodź po schodach.

A w domu:

Odpoczywaj z nogami na taborecie.

Chodź na spacery, pływaj, wyciągnij z piwnicy rower - jazda na nim świetnie utrzymuje mięśnie nóg w ruchu, tak potrzebnym zdrowiu.

Jeśli masz nadwagę - schudnij!

Śpij z nogami powyżej poziomu serca - najlepiej o 15 cm.

Unikaj gorących kąpieli nóg.

Stosuj chłodne prysznice nóg. Kierunek strumienia wody zawsze od dołu do góry.

Jeśli puchną ci nogi, masz żylaki lub jesteś w ciąży - codziennie rano załóż medyczne, elastyczne pończochy. Wcześniej jednak uzgodnij to z lekarzem.

Reklama

mwmedia