Fale FM zwiększają komfort słyszenia

Nowoczesne technologie zadomowiły się właściwie w każdej dziedzinie naszego życia, także w tych związanych ze zdrowiem. Gwałtowny rozwój techniki nie omija również implantów słuchowych, które z roku na rok efektywniej pomagają osobom niedosłyszącym. Jedną z najbardziej przydatnych funkcji tego typu urządzeń jest system FM, który stał się nieodłącznym wyposażeniem implantów Cochlear z serii Nucleus 6 i Baha 4.

Podstawową rolą tej wykorzystującej fale radiowe funkcjonalności jest ułatwienie komunikacji międzyludzkiej. Przede wszystkim w trudnych warunkach, spowodowanych przez odległość pomiędzy rozmówcami, czy chociażby rozmowę na zewnątrz, gdzie akustyka zależy np. od aktualnych warunków pogodowych.

System FM składa się z dwóch komponentów – nadajnika i odbiornika. Wystarczy, że rozmówca użyje bezprzewodowego mikrofonu, a system wyśle za pomocą nieszkodliwych fal radiowych sygnał do odbiornika umieszczonego w procesorze dźwięku. To idealne rozwiązanie chociażby dla dzieci uczęszczających do szkoły.

Dzięki zastosowaniu Systemu FM usłyszą one wszystko, co powie nauczyciel, niezależnie od natężenia hałasu w klasie. System FM sprawdzi się także podczas uprawiania sportu. Z jego pomocą można w łatwy sposób porozumieć się z trenerem, nawet w przypadku, gdy nosimy kask.

Co jeszcze zapewnia system FM w implantach słuchowych?

Fale radiowe, z których korzysta system FM, umożliwiają także bezprzewodową łączność z całą gamą urządzeń elektronicznych. Żeby połączyć się z nimi, wystarczy skorzystać ze specjalnego nadajnika. Dzięki niemu dźwięk z telewizora czy radia dotrze do implantu bez żadnych problemów nawet ze znacznej odległości.

System FM to kolejna funkcjonalność implantów słuchowych, która sprawia, że ich użytkownicy czują się jeszcze bardziej komfortowo.

Źródło: Materiały prasowe "Razem dla Słuchu"

