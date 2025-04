Raport EHCI pokazuje liczne niedoskonałości polskiej opieki zdrowotnej, ale prezentuje również jej mocne strony. Plusem naszego systemu jest wg raportu m.in. łatwy dostęp do własnej dokumentacji medycznej oraz niska umieralność na zawały serca. Jednym z istotnych czynników wpływających na ten stan rzeczy są coraz sprawniej działające służby ratownicze wyposażone w defibrylatory umożliwiające prowadzenie akcji ratunkowej oraz – coraz częściej stosowane w naszych szpitalach – monitorowanie i nadzór czynności biologicznych pacjentów przy użyciu rozbudowanych w wiele funkcji kardiomonitorów.

Nowoczesne kardiomonitory działające np. na oddziale intensywnej terapii posiadają szereg parametrów wynikających z obowiązujących przepisów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, oprócz podstawowych parametrów monitorowania (EKG, oddech, saturacja i ciśnienie tętnicze) powinny zapewniać funkcję nadzoru ciśnienia krwawego (IBP), temperatury mierzonej w kilku punktach ciała, zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym pacjenta, a na sali operacyjnej monitorowanie stężenia gazów anestetycznych oraz zwiotczenia mięśni.

Niezwykle ważną funkcją monitorowania na oddziałach intensywnej terapii jest również pomiar rzutu minutowego serca CO, nieinwazyjnie metodą kardiografii impedancyjnej (ICG) i inwazyjnie bezpośrednio w sercu metodą termodylucji przy użyciu cewnika Swana Ganza. Na ich podstawie wykonywane są bardzo istotne dla pacjenta obliczenia hemodynamiczne.

„W związku z wysokimi wymaganiami dotyczącymi parametrów technicznych urządzeń na oddziałach intensywnej terapii najlepiej sprawdzają się kardiomonitory modułowe, czyli takie, które – w zależności od bieżącej konieczności – użytkownik może samodzielnie rozbudować o kolejne funkcje – mówi Waldemar Śliwa, założyciel firmy EMTEL.

Ogłoszony w Parlamencie Europejskim indeks to ranking porównujący systemy służby zdrowia w Europie. Opracowywany jest na podstawie ogólnodostępnych danych statystycznych, ankiet wypełnianych przez pacjentów oraz niezależnych badań, prowadzonych przez twórców rankingu - instytut badawczy Health Consumer Powerhouse (HCP) z siedzibą w Szwecji. Pierwsze miejsce w rankingu EHCI zdobyła Holandia, a Polska spadła o jedno miejsce w porównaniu z rokiem 2009.

EHCI – Euro Health Consumer Index 2012 Report opublikowany 15 maja 2012 roku przez Health Consumer Powerhouse.

