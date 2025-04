Fot. Fotolia

Właściwości prozdrowotne szafranu znane są od tysięcy lat. Już starożytni stosowali go w łagodzeniu objawów melancholii. To zwyczajowe zastosowanie znalazło potwierdzenie we współczesnych badaniach klinicznych. Po środki zawierające szafran warto sięgnąć zimą, kiedy to – z powodu niedostatecznej ilości światła słonecznego – częściej dopada nas przygnębienie, apatia i kłopoty z koncentracją.

Reklama

Kiedy szafran poprawi zły humor?

Przygnębienie i smutek odczuwamy najczęściej jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy brakuje nam światła słonecznego. W rozwiniętych społeczeństwach na sezonowe spadki nastroju uskarża się coraz większa grupa osób, często nawet bardzo młodych (między 20 a 30 rokiem życia).

Szacuje się, że problem ten może dotyczyć już co dziesiątego z nas. W łagodzeniu tych dolegliwości pomocne okazać się mogą środki zawierające szafran.

Pierwsze wzmianki o wykorzystaniu właściwości prozdrowotnych szafranu, czyli substancji pozyskiwanej z krokusa uprawnego (Crocus sativus), znaleziono w egipskich papirusach medycznych, gdzie zalecano go jako lek na schorzenia oczu. Starożytni Persowie i Egipcjanie używali szafranu między innymi jako afrodyzjaku oraz antidotum przeciwko truciznom, środka na czerwonkę, odrę i melancholię. Również „ojciec nowoczesnej medycyny” Awicenna w kanonie medycyny z początku XI w. pisał o przydatności szafranu w melancholii i bezsenności.

Szafran działa naturalnie, pobudza ośrodkowy układ nerwowy do wydzielania większej ilości dopaminy i serotoniny, czyli tzw. „hormonów szczęścia”. Gdy jest ich zbyt mało, pojawiają się problemy z obniżonym nastrojem i zwiększa podatność organizmu na uleganie stanom depresyjnym.

Źródło: Materiały prasowe Fast Cut Group/ bj

Zobacz także: Indyjskie przyprawy na wiosenne przesilenie