Ajurwedyjski szampon do włosów imbir i trawa cytrynowa Orientana to naturalny szampon do włosów na bazie roślin indyjskich stworzony według formuły ajurwedyjskiej:

Amla (Indyski agrest) - tradycyjnie stosowana w Indiach do pielęgnacji włosów. Wzmacnia cebulki włosów, zapobiega wypadaniu i rozdwajaniu się końcówek. Pielęgnuje skórę głowy, działając przeciwzapalnie i przeciwłupieżowo. Dodaje włosom gęstość i blask.

Reetha (indyjskie orzechy) - naturalna substancja czyszcząca i nabłyszczająca.

- naturalna substancja czyszcząca i nabłyszczająca. Shikakai - (tzw. hair fruit) - oczyszcza włosy bez naruszania ochrony lipidowej. Wzmacnia cebulki włosa i stymuluje jego wzrost. Zwiększa połysk i wygładza włosy. Chłodzi skórę głowy.

Ajurwedyjska odżywka do włosów imbir i trawa cytrynowa Orientana to naturalna odżywka do włosów na bazie aktywnych składników roślinnych stworzona według formuły ajurwedyjskiej:

Jojoba - olejek pozyskiwany z pustynnej rosliny Simmondsia Chinesis nawilża, zmiękcza i odżywia włosy. Chroni włókno włosa przed czynnikami zewnętrznymi i dodaje blasku. Działa przeciwłupieżowo i łagodząco.

Brahmi - zwana Gotu Kola, wzmacnia skórę głowy i przyspiesza wzrost włosów.

Kosmetyki do włosów ORIENTANA są:

