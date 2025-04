Problem łysienia nie oszczędza ani kobiet, ani mężczyzn. Może trwać latami lub pojawić się nagle. Często ma charakter przejściowy z powodu przebytej choroby, rygorystycznej diety, zabiegów chirurgicznych, długotrwałego stresu czy przemęczenia. Dolegliwość ta może się pojawić także u młodych mam i mieć podłoże hormonalne. Pomocą na problemy z łysieniem mogą być produkty Novoxidyl®.

Novoxidyl® szampon (200 ml)

Szampon ten zawiera TRIAMINODIL®, opatentowaną i przebadaną klinicznie substancję o właściwościach silnie normalizujących funkcje cebulki włosowej, m.in. ogranicza nadmierne wydzielanie łoju, dzięki czemu przyczynia się do zmniejszenia procesu wypadania włosów, a także stymuluje ich wzrost.

Szampon posiada działanie dwufunkcyjne: zastosowany w szamponie NOXOXIDYL® pirytionian cynku posiada wysoką skuteczność przeciwłupieżową, co dodatkowo wzmacnia pozytywne działanie substancji aktywnej Triaminodil®, przeciwdziałając wypadaniu włosów.

NOVOXIDYL® SZAMPON posiada wyjątkowo kremową konsystencję oraz pH neutralne dla skóry (pH 5,5). Łączy w sobie doskonałe właściwości myjące i pielęgnacyjne, co pozwala na częste stosowanie. Czyni włosy podatnymi na układanie, przez co nie są narażone na stres mechaniczny. Po umyciu włosy stają się miękkie, błyszczące i nie elektryzują się.

Novoxidyl® tonik (75 ml)

Produkt zalecany do stosowania w stanach nadmiernego wypadania włosów i w celu rewitalizacji cebulki włosowej. Działanie toniku opiera się na skojarzonym, synergicznym oddziaływaniu 3 składników aktywnych w różnych częściach cebulki włosowej, przez co osiąga się bardziej spektakularny efekt niż w przypadku oddzielnego działania każdego ze składników.

Substancje aktywne zawarte w preparacie to: oryginalna, opatentowana i przebadana klinicznie substancja o nazwie TRIAMINODIL® o właściwościach silnie normalizujących funkcje cebulki włosowej, Eskulina, czyli substancja pochodzenia roślinnego o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne, zwiększającym lokalne ukrwienie skóry i przyczyniającym się do lepszego odżywienia cebulek włosowych oraz kwas laurynowy, który zmniejsza produkcję łoju w mieszkach włosowych, dzięki czemu przyczynia się do zmniejszenia procesu wypadania włosów, a także stymulacji ich wzrostu.

Źródło: materiały prasowe/mn