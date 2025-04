Eksperyment został przeprowadzony na myszach. Okazało się, że w niektórych przypadkach bakteria wprowadzona za pomocą zastrzyków zupełnie wyeliminowała bakterię gruźlicy.

Jedyna jak dotychczas szczepionka przeciw gruźlicy – BCG – nie jest wystarczająco skuteczna.

Badanie znajduje się w fazie wstępnej, a jego potencjalne rezultaty w odniesieniu do produkcji szczepionki dla człowieka są niemożliwe do przewidzenia na tym etapie.

Gruźlica wywoływana jest przez bakterię Mycobacterium tuberculosis (prątka gruźlicy). Jest ona jedną z dziesięciu głównych przyczyn zgonów, która zgodnie ze statystykami Światowej Organizacji Zdrowia pochłania rocznie 1.7 miliona ofiar na całym świecie.

Efekty szczepionki przeciw gruźlicy BCG mogą być różne. Jej skuteczność w różnych rejonach świata waha się między 0% do 80%.

Podanie żywej szczepionki może wiązać się z dużym ryzykiem, szczególnie w przypadku pacjentów z HIV.

Zespół naukowców z nowojorskiego Albert Einstein College of Medicine badał grupę genów oznaczoną jako esx-3, której różne warianty występują we wszystkich postaciach bakterii z rodziny Mycobacterium. Kombinacje tych genów odpowiedzialne są za unikanie mechanizmów obronnych, uaktywnionych przez system odpornościowy organizmu.

Prątek gruźlicy nie przeżyłby bez grupy genów esx-3, ale inna bakteria z tej samej rodziny – Mycobacterium smegmatis – z powodzeniem poradziłaby sobie bez nich.

Naukowcy usunęli oznaczone geny z M. smegmatis i wprowadzili bezpieczną już dawkę do organizmów myszy. W rezultacie myszy pozbyły się drobnoustrojów z płuc i nerek już w ciągu trzech dni.

W następnym etapie badacze spróbowali umieścić grupę genów esx-3 z M. tuberculosis w M. smegmatis, nadając zmodyfikowanemu organizmowi nazwę Ikeplus. Myszy szybko pozbyły się infekcji wywołanej przez Ikeplus, pozostawiając jednak trwałą odporność przeciw M. tuberculosis.

Myszy chore na gruźlicę, które nie otrzymały żadnej szczepionki, zdychały średnio po 54 dniach. Te, którym podano szczepionkę BCG przetrwały 65 dni, natomiast grupa uodporniona za pomocą Ikeplus przeżyły 135 dni.

Wśród myszy, którym udało się przeżyć ponad 200 dni, nie wykryto śmiertelnych prątków gruźlicy.

Zdaniem przewodniczącego badania prof. Williama Jacobsa szczepionka będzie wymagała ulepszeń z uwagi na to, że jedynie 20% wszystkich myszy przeżyło dłuższy okres wychodzenia z choroby.

Rzecznik organizacji TB Alert stwierdził: ,,To są interesujące eksperymenty, ale jest zdecydowanie zbyt wcześnie, aby mówić o efekcie, jaki mogłyby mieć w odniesieniu do możliwości opracowania bezpiecznej i skutecznej szczepionki dla ludzi”.

Źródło: BBC/ar

