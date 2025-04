Naukowcy z Allen Institute Brain Science ogłosili odkrycie nowej klasy komórek w rdzeniu kręgowym. Odkryte przez uczonych komórki są podobne do neuronalnych komórek macierzystych. Zespół naukowców wykorzystał Allen Spinal Cord Atlas, szczegółową mapę genomu i ekspresji genów w mysim rdzeniu kręgowym i porównał geny, które ulegają ekspresji lub są aktywne w komórkach gleju radialnego dojrzałego rdzenia kręgowego z innymi neuronalnymi komórkami macierzystymi. Z porównania naukowcy otrzymali zestaw 122 genów, które wskazują na podobieństwo tych komórek do klasycznych neuronalnych komórek macierzystych.

Układ nerwowy uważa się za niezdolny do regeneracji, ponieważ komórki macierzyste zanikają w okresie rozwoju. Dzięki identyfikacji klasy komórek gleju radialnego podobnych do komórek macierzystych, możliwe, że uda się aktywować niektóre zestawy ich genów, aby skłonić te komórki do regeneracji uszkodzonych połączeń w dojrzałym rdzeniu kręgowym.

W poszukiwaniu neuronalnych komórek macierzystych, naukowcy użyli kilku znanych genów do rozpoznania potencjalnych kandydatów w rdzeniu kręgowym. Podczas gdy niektóre neuronalne komórki macierzyste rzeczywiście zostały odkryte głęboko w rdzeniu, nowo zidentyfikowane komórki gleju radialnego biegną wzdłuż krawędzi rdzenia kręgowego, w niezwykle dogodnej lokalizacji dla ich aktywacji przy minimalnym wtórnym uszkodzeniu. Identyfikacja tych komórek i genów istotnych dla ich aktywacji otwiera nowe możliwości odkrywania terapii uszkodzeń rdzenia kręgowego i kilku rodzajów chorób neurodegeneracyjnych.

EurekAlert! / kp

