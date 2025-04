Zagrożenie wirusowym zakażeniem typu B lub C wzrasta z powodu wykonywania tatuaży w nielegalnych salonach. Przeciw HBV można się zaszczepić, jednak nie ma szczepionki przeciwko HCV.

Artykuł 16 ustawy o chorobach zakaźnych podkreśla, że pracownicy zakładów są zobowiązani do wprowadzenia i zastosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami, ale nie określa zasad stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji czy sposobu dezynfekcji skóry. Brak odpowiednich przepisów to podstawowy problem dotyczący bezpieczeństwa klientów.

Z kolei brak dokładnych danych oraz odpowiedniej kontroli salonów tatuaży prowadzi do coraz gorszej jakości oferowanych w nich usług. Szara strefa wciąż się powiększa. Warszawska Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna nadzoruje tylko trzy studia tatuażu, natomiast w internecie możemy znaleźć ich co najmniej 16. Niestety zakłady szarej strefy nie mogą być kontrolowane przez sanepid – taką kontrolę może przeprowadzić policja bądź straż miejska. Pracownicy placówek szarej strefy co raz częściej wykonują tatuaże nieletnim.

Wielu klientów nie zdaje sobie sprawy z ryzyka, jakie niesie ze sobą robienie tatuażu u kolegi czy w nieprofesjonalnym studiu. Wykonując tatuaż w takich miejscach, jesteśmy narażeni na wirusowe zakażenie wątroby typu B lub C. Najgorsze jest to, że choroba jest trudno rozpoznawalna, gdyż przebiega bez żadnych objawów. Zakażony nie jest świadomy choroby, która prowadzi do marskości, a nawet raka wątroby.

Obecnie trwają prace nad nowelizacją przepisów dotyczących im. in. procesu sterylizacji i bezpieczeństwa klientów salonów tatuażu, kosmetycznych czy fryzjerskich.

Dodajmy na koniec, że warto zadbać o swoje bezpieczeństwo i wybierać takie studia tatuaży, gdzie higiena pracy i sposób sterylizacji narzędzi odpowiadają wymaganym normom. Najlepiej, gdy studio ma sprzęt do sterylizacji próżniowej, tzn. autoklaw.

Zobacz także:Test wykrywający raka trzustki

Źródło: „Rzeczpospolita”, 20.11.2012/ib

Reklama