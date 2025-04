Finał regat The Tall Ships Races 2013/ Fot. materiały prasowe jacobsony.pl

Najpiękniejsze żaglowce świata

Od 3 do 6 sierpnia w Szczecinie będzie można podziwiać najpiękniejsze żaglowce świata: „Fryderyka Chopina” (zwycięzcę TSR 2012) i „Dar Młodzieży”, przypłyną również meksykański „Cuauhtemoc”, rosyjski kolos „Kruzenshtern” i „Shabab Oman” z Omanu. W sumie żaglowców będzie ponad 100 z załogami z 16 krajów. Wszystkie jednostki będzie można zwiedzać do późnych godzin nocnych. Dla dzieci to doskonała przygoda i gwarancja pięknych wspomnień na całe życie.

Część z dzieci zafascynowana morską przygodą na pewno będzie chciała w przyszłości wrócić na pokład już w roli członka załogi. To możliwe, bo w założeniach regat bardzo ważne jest szerzenie idei "sail training" - edukacji i wychowania młodych ludzi pod żaglami. Dlatego połowę załogi na każdym żaglowcu musi stanowić młodzież od 15 do 25 roku życia.

Parada załóg

Na młodych żeglarzy będzie można popatrzeć nie tylko w czasie uroczystego powitania przypływających jednostek, ale także przy okazji zwiedzania żaglowców oraz w czasie uroczystej Parady Załóg, która w niedzielę przemaszeruje z udziałem orkiestr i artystów ulicami Szczecina. Start o godzinie 16.00 na Wałach Chrobrego.

Zlot żaglowców to niezwykle barwne sportowe wydarzenie, ale impreza jest też okazją do wspaniałego świętowania, w którym udział może wziąć każdy. Organizatorzy zadbali o szereg dodatkowych atrakcji, zarówno dla dużych i małych.

Atrakcje dla najmłodszych

Z myślą o dzieciach, w czasie zlotu żaglowców już od piątku 2 sierpnia, przy Placu Adama Mickiewicza, będzie działała specjalna Scena Dziecięca. Na niej i wokół niej będzie dostępna strefa animacji i warsztatów dla dzieci - Artystyczne Wyspy. Program Sceny Dziecięcej jest pełen atrakcji, każdego dnia warto poświęcić choć chwilę, by z dziećmi odwiedzić ten artystyczny świat.

Wielką pokusą będą aż dwa wesołe miasteczka z największą w Szczecinie karuzelą łańcuchową. Umiejscowione przy ulicy Jana z Kolna i w Łasztowni pozwolą zainteresowanym znaleźć czas i możliwość, by skorzystać z tych atrakcji.

Dla najbardziej wytrwałych nocnych marków, w sobotę o północy odbędzie się spektakularny pokaz sztucznych ogni.

Wioska Wikingów

W niedzielę 4 sierpnia warto z dziećmi odwiedzić Łasztownię, w której przez cały dzień będą odbywały się tematyczne prezentacje regionów Polski, będzie można odwiedzić specjalne strefy: EKO, RYBY, TECHNIKI, SPORTU oraz prawdziwą Wioskę Wikingów, w której obejrzymy pokazy rzemiosła, sztuk walki i sceny z życia osady Wikingów, a także Skate Park.

Liczne kramy z pamiątkami

Każdego dnia, już od piątku, do odwiedzenia bogatych kramów będzie zapraszał Jarmark pod Żaglami, który rozłoży się od Wałów Chrobrego, przez ulicę Jana z Kolna aż do Łasztowni. Znajdziemy tu piękne żeglarskie pamiątki, letnie akcesoria i mnóstwo dobrych przekąsek dla małych łakomczuchów.

Koncert Nelly Furtado

Finał regat The Tall Ships Races to również mnóstwo koncertów, z których najważniejszy – Nelly Furtado odbędzie się na Scenie Głównej przy ulicy Jana z Kolna w niedzielę o godz. 20.00.

To tylko część programu finału regat The Tall Ships Races. Program jest tak wypełniony, że najbardziej wymagający turyści nie będą mogli się nudzić. Szczecin to piękne miasto. Dodatkowo bardzo dba o swój żeglarski klimat, którym najlepiej cieszyć się w czasie największego żeglarskiego święta.

Więcej informacji : http://tallships.szczecin.eu/pl/co-gdzie-kiedy/program

Źródło: Materiały prasowe jacobsony.pl / (dr)

