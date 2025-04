Egzotyczna podróż – jakie szczepienia?

Jeśli marzysz o zwiedzaniu dalekich krajów Afryki czy też Ameryki Południowej, w swoich planach uwzględnij także szczepienia ochronne. Szczepienia przeciwko żółtej febrze (żółtej gorączce) są obowiązkowe przy wyjeździe do części państw tam położonych.

Poza tym zaleca się szczepienia przeciwko tzw. żółtaczce pokarmowej (WZW typu A) i wszczepiennej (WZW typu B).

Uważasz, że nie zdążysz? Faktycznie, pełną serię szczepień przeciwko żółtaczce powinno się planować ze sporym wyprzedzeniem. Aby uzyskać pełną ochronę przed WZW typu A oraz WZW typu B, zgodnie ze schematem podstawowym, podaje się trzy dawki szczepionki skojarzonej - druga przypada po miesiącu od pierwszego wkłucia, a trzecia po 6 miesiącach od pierwszej dawki. Odporność zyskasz jednak już po 2 tygodniach od podania drugiej dawki, zatem stosunkowo krótko przed wyjazdem.

Wiele osób ma za sobą szczepienia przeciwko żółtaczce wszczepiennej (WZW typu B). Warto pamiętać, że nie stanowią one ochrony przed żółtaczką pokarmową. Planując wyjazd, należy pomyśleć więc o szczepionce przeciw WZW typu A, którą przyjmuje się w 2 dawkach i w odstępie 6-12 miesięcy. Pierwsza z nich zapewnia odporność już po 2 tygodniach.

Groźnymi bakteriami i wirusami można zarazić się również w Polsce. Niebezpieczeństwo rośnie bowiem wszędzie tam, gdzie występują duże skupiska ludzi, wysoka temperatura i brak podstawowych zasad higieny. Zatem Tatry, Bałtyk i Mazury również nie są w pełni bezpieczne.

A jeśli spędzamy wakacje w Polsce?

Poza zagrożeniem wirusami żółtaczki w Polsce musimy liczyć się z jeszcze jednym czynnikiem wysokiego ryzyka, a mianowicie kleszczami, które przenoszą chorobę wirusową (kleszczowe zapalenie mózgu), atakującą układ nerwowy. Nosicielem choroby może być wiele odmian kleszczy, ale w naszych warunkach klimatycznych chorobą można zarazić się głównie przez kontakt z kleszczem pospolitym.

Uwaga na kleszcze!

Kleszcze atakują niezauważalnie, ponieważ miejsce, w którym nastąpi wkłucie, jest przez nie najpierw znieczulane. Niestety więc obecność kleszcza na ciele zauważa się dopiero po jakimś czasie. Najczęściej kleszcze atakują u ludzi okolice głowy, uszu, zgięcia dużych stawów, ręce i stopy. Trafiają tam spod liści i gałęzi, znajdujących się w pobliżu ścieżek, którymi zazwyczaj podążają ich żywiciele – głównie zwierzęta, a przypadkowo także ludzie. Nie jest prawdą, że kleszcze pojawiają się tylko w leszczynie. Na kontakt z nimi narażeni jesteśmy praktycznie na każdego rodzaju terenach zielonych – spacerując w lesie czy parku, zbierając grzyby, jagody, łowiąc ryby, jeżdżąc konno i na rowerze.

Najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych jest przeprowadzenie pełnego cyklu szczepień ochronnych, które odbywa się w 3 dawkach. „Pierwszą dawkę podajemy dniu dowolnie wybranym przez pacjenta, natomiast drugą po 1-3 miesiącach. W celu uzyskania szybszej odpowiedzi immunologicznej drugą dawkę można podać już po upływie dwóch tygodni. Trzecią natomiast należy zastosować w okresie od 5 do 12 miesięcy po drugim szczepieniu. Długotrwałą ochronę zapewnia przyjęcie dawki przypominającej. Pierwszą z nich powinno się podać nie później niż po upływie 3 lat od trzeciej dawki. Przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami przypominającymi powinny wynosić od 3 do 5 lat”. – mówi dr Jarosław Mrożek.

Gdziekolwiek będziesz, zabezpiecz się

Profilaktyka jest potrzebna i ważna niezależnie od tego, czy swój urlop zamierzasz spędzić na plaży w Egipcie czy też Ustce. Pomyśl o wcześniejszych szczepieniach ochronnych dla siebie i swoich bliskich. Pamiętaj też o zabraniu ze sobą podręcznej apteczki, w której znajdą się dostępne bez recepty środki przeciwko biegunce, tabletki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe i środki odstraszające owady, a także łagodzące ewentualne poparzenia słoneczne.

Jeśli jednak zauważysz jakiekolwiek niepokojące objawy, natychmiast udaj się do lekarza lub wezwij pomoc. Nie warto czekać aż choroba się rozwinie i całkowicie popsuje urlop.

Na koniec kilka pożytecznych rad:

Zawsze myj i susz ręce przed posiłkiem.

Pamiętaj, że jedynie pokarm przygotowany na gorąco jest bezpieczny.

Dania zawierające surowe składniki mogą być zakażone wirusami, bakteriami, pasożytami .

wirusami, bakteriami, . Nie jedz żywności sprzedawanej na przydrożnych straganach.

Pij wyłącznie butelkowaną lub przegotowaną wodę.

Unikaj kostek lodu .

. Do mycia zębów używaj wyłącznie przegotowanej wody.

Uważaj na owady , na przykład na komary, które mogą przenosić szereg chorób.

, na przykład na komary, które mogą przenosić szereg chorób. Korzystaj ze słońca z umiarem.

